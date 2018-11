HomeOfChristmas: Wie Amazon das Weihnachtsgeschäft ankurbeln will

Nicht mehr lange, dann ist wieder Weihnachten angesagt – die Zeit des Backens, des Zusammenkommens mit der Familie und die Zeit der Geschenke. Um die Weihnachtsstimmung einzuläuten, hat sich Amazon etwas ganz Besonderes überlegt, was für uns hier in Deutschland besonders interessant ist. Vom 22. bis zum 27. November, also pünktlich vor Beginn der Adventszeit, eröffnet Amazon einen Pop-up-Store am Kurfürstendamm 26a in Berlin.

Es ist damit der erste stationäre Pop-up-Store des Unternehmens überhaupt in Deutschland, mit dem man alle Kunden auf Weihnachten einstimmen will. Der Laden hat täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und die ganze Kampagne steht unter dem Hashtag #HomeOfChristmas – der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Und dafür wird auch viel geboten, denn die Besucher können nicht nur verschiedene Geschenkideen entdecken und Produkte ausprobieren, es gibt auch Workshops und Events wie Konzerte und Lesungen. Da gibt es zum Beispiel ein Winter-Workout oder eine Hollywood Collection Lesung mit deutschen Synchronsprechern. Musiker wie Lions Head oder Rea Garvey sind auch am Start.

Für manche Aktivitäten ist allerdings eine Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Ab dem 12. November könnt ihr das auf dieser Seite hier tun.

Dazu gibt es Back-Workshops, in denen man zusammen Plätzchen backt, Lebkuchenhäuser baut oder Äpfel glasiert. Wer lieber auf Technik steht, dem wird auch was geboten, denn für den Pop-up-Store kooperiert Amazon mit einer Reihe namhafter Unternehmen. Samsung zeigt beispielsweise ein Smartes Wohnzimmer, in das der Weihnachtsmann wohl viel lieber einkehrt – unteranderem mit dem Galaxy Note9, dem Galaxy A9 und der Galaxy Watch. Auch Nespresso ist mit seiner neuen Kapselmaschine am Start, Huawei bringt das neue Mate 20 Pro mit und HP führt seine Drucker vor.

Für die Kinder ist Lego vor Ort und Warner’s ermöglicht ein Treffen mit dem Justice League-Helden Aquaman. Dann gibt es da noch L’Oréal, Foreo und Fripac, die für den perfekten Weihnachtslook sorgen und gleichzeitig Make-up und Styling-Sessions anbieten. Der Veranstalter des ganzen Programms kommt natürlich auch nicht zu kurz, und so zeigt Amazon alle neuen Innovationen des Unternehmens und dreht somit schön die Werbetrommel.

Amazon zeigt dort über 500 Produkte, die man zwar alle ausprobieren, jedoch nicht direkt mitnehmen kann. Es gibt auch viele Produkte, die in der Cyber-Monday-Woche als Angebote verfügbar sind. Über die Amazon App kann man die Sachen direkt vor Ort bestellen und auch noch was Gutes tun: Denn mit Amazon Smile wird Geld für das Deutsche Rote Kreuz gesammelt.

via: Amazon