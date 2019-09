Honor auf der IFA: Neue Handyfarben und App für Sehbehinderte

Das neueste Flaggschiff, das Honor 20 Pro, erhielt mit der Ankündigung außerdem eine neue Farbe – Icelandic Frost – und ein Software-Upgrade mit automatischer ISO-Level Anpassung an das Umgebungslicht. Wir dürfen darüber hinaus auf das neue EMUI 10.0 bzw. Magic UI 3.0 in der Beta-Version für das Honor 20, das Honor 20 Pro und das Honor View20 gespannt sein. Die neue Farbe Icelandic Frost wird es in den verschiedenen Ländern basierend auf der jeweiligen Marktnachfrage geben. Ob die Farbe auch nach Deutschland kommt, steht deshalb noch in den Sternen.

„Bei Honor legen wir Wert darauf, unsere Technologien auch für das soziale Wohl zu nutzen. So bieten wir unseren Usern nicht nur das beste Nutzererlebnis, sondern helfen ihnen auch, ein smarteres Leben zu führen. Wir freuen uns, PocketVision auf dem Honor 20 und Honor 20 Pro auf den Markt zu bringen, damit Sehbehinderte ein unabhängigeres Leben führen können. Unser neuestes Flaggschiff-Produkt verfügt bald über das neue EMUI 10 / Magic UI 3.0, welches ein reibungsloseres Usererlebnis ermöglicht und die AI-Kompetenz von Honor nochmals unterstreicht. Gleichzeitig sorgt die neue Icelandic Frost-Edition dafür, dass das Honor 20 Pro noch mehr aus der Masse heraussticht.“ Sam Yuan, Vice President von Honor Europe

Die AI-gestützte App PocketVision finde ich besonders spannend, denn sie erleichtert Sehbehinderten das Lesen von Dokumenten, Menüs auf dem Smartphone und von vielen weiteren Texten. Entwickelt von dem Social Enterprise ‚Eyecoming‘, wird die App von Honors Technologien, wie der 48MP-Hauptkamera des Honor 20 Pro, der 8MP-Selfiecam und der AI-Funktionalität mit Kirin 980-Chipsatz, unterstützt. PocketVision verfügt über drei verschiedene Modi: ‚Text-to-Speech‘, ‚Zoom-In‘ und ‚Negative Image‘, um den Menschen das Lesen zu erleichtern.

Um das Bewusstsein für die Barrieren zu schärfen, denen blinde und sehbehinderte Menschen gegenüberstehen, hat Honor eine Partnerschaft mit dem ‚Royal National Institute of Blind People‘ (RNIB) geschlossen, das Menschen mit Sehbehinderungen unterstützt. PocketVision kann ab heute in der Huawei AppGallery kostenlos heruntergeladen werden und unterstützt die Sprachen Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch. Die App ist zurzeit für das Honor 20 und das Honor 20 Pro verfügbar.

via: pressemitteilung