Hot Wheels: DAS ist wohl das niedlichste und günstigste GoPro-Zubehör ever

Manchmal muss ein Produkt nicht unsere Technik-Welt auf den Kopf stellen und man klatscht dennoch begeistert in die Hände, wenn man es sieht. Das „Zoom In“ ist ein perfektes Beispiel dafür und die Idee ist ebenso genial wie simpel. Was das „Zoom In“ ist? Ein kleines Spielzeug-Auto von Hot Wheels für etwa einen US-Dollar.

Das Besondere an diesem kleinen Flitzer ist, dass Hot Wheels hier eine Partnerschaft mit dem Action-Cam-Experten GoPro eingegangen ist. Das Resultat ist kein gewöhnliches Spielzeug-Gefährt, sondern eines, dessen Aufbau aus einer Halterung für eine GoPro besteht. Das bedeutet, dass ihr eine kompatible Kamera des Unternehmens auf das Auto montieren könnt, bevor es sich auf den Parcours begibt und das Resultat ist dann bestenfalls ein rasantes Action-Video, quasi aus Fahrer-Sicht.

Das macht es für mein Empfinden zum vermutlich witzigsten und niedlichsten GoPro-Zubehör, definitiv aber zu einem der günstigsten: Wenn das Teil in diesem Monat in den USA in den Handel kommt, wird es die üblichen 1,09 US-Dollar kosten.

Es gibt aber auch einen Haken an dieser Geschichte: Wie es aussieht, ist die Halterung lediglich für die GoPro Hero Session oder die Hero5 Session geeignet. Ein Haken ist es deshalb, weil damit die anderen GoPros eben nicht kompatibel sind mit dem kleinen Auto – und die Session-Cams Auslaufmodelle sind.

Wenn ihr Glück habt, könnt ihr davon noch Restbestände oder Refurbished-Versionen online finden, die dann preislich etwa bei 200 Euro liegen. Aber vielleicht wird es ja auch nochmal eine Hot Wheels-Karre geben, die dann auch für die anderen Kameras passt.

Grundsätzlich ist eh nicht davon auszugehen, dass ein Hot Wheels-Fan aufgrund des „Zoom in“ überlegt, sich eine mehrere hundert Dollar teure Cam zu besorgen, aber wer zufällig eine passende Kamera im Haus hat, könnte durchaus mit dem Gedanken spielen, sich das Spielzeug zu besorgen — unabhängig davon, ob man Hot Wheels-Sammler/-Nutzer ist oder nicht.

Gerade beim GoPro-Zubehör sind wir es gewohnt, dass es schon mal ein bisschen kostspieliger wird. Da ist so eine simple Halterung auf einem Spielzeug-Auto eine klasse Idee auch jenseits der Hot Wheels-Tracks. Ich stelle mir jedenfalls gerade vor, wie man so einen Flitzer einfach mal in der Kneipe über den Tresen rollen lässt. ;) Hier im Clip seht ihr übrigens Auto plus Cam im Einsatz:

