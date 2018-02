HTC Desire 12: Weitere Specs zum günstigen 18:9-Smartphone geleakt

Bald macht sich der ganze Tech-Tross auf nach Barcelona, zumindest so ziemlich alles, was Mobile Computing im Sinn hat. Dort startet mit dem Mobile World Congress das vielleicht wichtigste Event des Jahres und selbstverständlich schaut dort auch HTC vorbei. Die Taiwaner kommen natürlich nicht mit leeren Händen, denn wir erwarten dort die Vorstellung des Einsteiger-Modells HTC Desire 12.

Vor einigen Tagen bereits sickerte dieser Name durch zusammen mit einigen Spezifikationen. Diese wurden jetzt durch einen weiteren Leak bestätigt und ergänzt bzw. korrigiert, denn die Kollegen von Android Authority sind über ein Foto gestolpert, das zwar nicht das Handset selbst zeigt, dafür immerhin aber die Retail-Verpackung, auf der sich die technischen Daten ablesen lassen.

Es handelt sich um ein günstiges Smartphone, welches auf ein 5,5 Zoll großes HD-Display im 18:9-Format setzt. Ein 64-Bit-SoC von MediaTek mit vier Kernen treibt das Gerät an, dazu gibt es 3 GB RAM. Die weiteren bereits jetzt bekannten Spezifikationen seht ihr in der Übersicht:

Display 5,5 Zoll großes Display im 18:9-Format mit einer Auflösung von 1.440 x 720 Pixeln Prozessor

64-Bit MediaTek Quad-Core-SoC Arbeitsspeicher 3 GB RAM Interner Speicher 32 GB, per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweiterbar Kamera hinten 12 MP mit Phase Detection Autofokus Kamera vorne 5 MP Betriebssystem Android – Version noch nicht bekannt Akku 2.730 mAh

Der Leak der letzten Woche sprach noch von 2 GB RAM und 16 GB internem Speicher. Sollte das Bild also wirklich echt sein, sieht die Hardware mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher doch ein wenig besser aus.

Das Budget-Smartphone, bei dem uns der Preis leider noch nicht bekannt ist, wird zudem neben dem Platz für eine microSD-Karte auch Platz für gleich zwei Nano-SIM-Karten bieten. Logisch, dass es im LTE-Netz funkt und sowohl WLAN- als auch Bluetooth-Unterstützung an Bord sind. Von den Kameras (12 MP hinten, 5 MP vorne) brauchen wir uns keine Meisterleistungen auf Flaggschiff-Niveau erwarten, aber vermutlich tut das ja auch niemand bei einem Handset der Einsteiger-Klasse.

Ende Dezember haben wir schon überlegt, wohin die Reise für HTC im Jahr 2018 gehen wird. Zunächst einmal wird sie also nach Barcelona führen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dort mit einem günstigen statt einem Flaggschiff-Modell zu probieren. Wenn jetzt der Preis tatsächlich passt, möglichst noch Android Oreo am Start ist und HTC demzufolge dann den Budget-Sektor mit einem Smartphone im 18:9-Formfaktor bedient, könnte das vielleicht durchaus was werden.

Womit wir es dann tatsächlich zu tun bekommen, wissen wir in ein paar Tagen und logischerweise halten wir euch dann auf dem Laufenden über das HTC Desire 12.

