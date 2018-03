HTC U12 geleakt: Starke Technik an Bord und Release im April

Der MWC ist gelaufen, es gab auch mitunter tolle neue Hardware zu sehen und dennoch ist der Blick schon lange wieder konzentriert nach vorne gerichtet. Während Freund Caschy und ich in dieser Woche auf Malta mal dem Galaxy S9 und S9+ bezüglich der Kamera-Qualitäten auf den Zahn fühlen wollen, rüstet sich HTC für seinen ersten Flaggschiff-Launch des Jahres.

Passen die aktuellen Informationen, die Leaker LlabTooFeR via Twitter verrät, dann kennen wir nicht nur schon das Innenleben des HTC Imagine aka HTC U12 recht genau, sondern können uns auch darauf einstellen, dass es hier bereits im April einen Launch geben dürfte.

HTC Imagine

CPU SD845

Display 5.99 QHD+

RAM up to 6GB

ROM up to 256GB

Dual Main Camera 12mp + 16mp (Sony IMX3xx)

Front Camera 8mp

Battery 3420mah

IP68

HTC Face Unlock

Edge Sense 2.0

Android 8.0 + Sense 10

Full treble support and A/B (Seamless) Updates

Single and Dual SIM version — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) March 4, 2018

Somewhere in April… — LlabTooFeR (@LlabTooFeR) March 4, 2018

Snapdragon 845 an Bord

Wenn das alles so hinhaut, was der Leak verrät, dann erwartet uns ein echtes Kraftpaket von HTC. Das Unternehmen, welches in den letzten Jahren stets deutlich bessere Smartphones gebaut hat, als es die Verkaufszahlen verheißen lassen, wird den Gerüchten zufolge den bärenstarken Qualcomm Snapdragon 845 verbauen und ihm bis zu 6 GB Arbeitsspeicher zur Seite stellen.

Der Speicher wird mit bis zu 256 GB ebenfalls richtig groß ausfallen und auch bei der Kamera lässt man nichts anbrennen und vertraut auf einen Sony-Sensor bzw. auf eine rückseitige Dual-Cam mit 12 und 16 MP. Über dem QHD+-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 5,99 Zoll soll zudem ein 8 MP-Shooter sitzen.

Was wissen wir noch? Das U12 wird IP68-zertifiziert sein, kann mit Face Unlock entsperrt werden und kommt mit 3.420 mAh Akku, Edge Sense 2.0, Android 8.0 mit Sense 10 sowie wahlweise als Single- oder Dual-SIM-Ausführung.

Aktuelle Software, verbessertes Edge Sense und das in Kombination mit richtig starker Technik. Sieht ein bisschen so aus, als würde HTC nochmal ein ganz großes Kaliber auffahren in diesem Jahr, um es Samsung und Konsorten schwer zu machen. Ich drücke die Daumen, dass die geleakten Specs so passen und fiebere dem April entgegen.

Bildquelle: iamaniff