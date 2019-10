Huawei Assistant kann ab sofort getestet werden

Huawei macht nach wie vor der Handelskrieg zwischen den USA und China schwer zu schaffen. In Zahlen drückt sich das erfreulicherweise nicht aus bislang, aber dennoch versucht man im Unternehmen weiter, sich in Sachen Software von den großen US-Konzernen zu lösen. In dem Zusammenhang wird meistens über Huaweis eigenes Betriebssystem gesprochen, aber dahinter steckt natürlich mehr.

Huawei benötigt ein komplettes Ökosystem und dazu muss man dann auch Alternativen zu App Stores, Kartendiensten usw am Start haben. Am Beispiel der App Gallery von Huawei, dem Gegenstück zu Googles Play Store, kann man sehen, dass dieses Unterfangen durchaus schwierig ist. Im Umfang kann der Store natürlich lange nicht mit Google Play mithalten, muss also erst bei den Nutzern aber auch Developern etabliert werden.

Mit dem Huawei Assistant probiert sich das chinesische Unternehmen nun auch an einem Gegenpart zum Google Assistant. Der befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, kann aber bereits jetzt von jedem getestet werden, der ein passendes Device (EMUI 9.1 oder neuer) sein eigen nennt. Huawei nennt vier verschiedene Bereiche, die der Huawei Assistant bereits beherrscht:

Global Search

Unter “Global Search” findet sich eine All-in-one-Suche. Über die Suchleiste könnt ihr sowohl das Internet durchsuchen als auch Inhalte auf eurem Smartphone, beispielsweise die lokal installierten Apps, Kalendereinträge, Notizen, Mails usw.

Instant Access

Hier erhaltet ihr schnellen Zugriff auf die Apps, die ihr oft benötigt. Entweder werden die favorisierten Apps automatisch festgelegt, oder ihr trefft eine eigene Auswahl.

SmartCare

In diesem Bereich werden Karten gesammelt, sowohl von Huawei als auch dessen Partnern. Als Beispiele werden hier Kalender, Wetter, verpasste Anrufe, Telefonnutzung und Datenverbrauch genannt. Weitere Karten sollen in der Zukunft natürlich ergänzt werden.

Newsfeed

Als vierten Punkt nennt Huawei den Newsfeed und verweist darauf, dass man sich mit “führenden Nachrichtenagenturen und Anbietern” zusammengetan habe, um entsprechenden Content auf euer Smartphone zu bringen. Dabei werden die eingestellte Sprache und die ausgewählte Region berücksichtigt, um Inhalte auch in der Landessprache des Smartphone-Besitzers zu berücksichtigen.

Diese vier Punkte klingen für mich schon danach, als habe man sich hier eine ziemlich exakte Google-Assistant-Kopie zusammengeklöppelt. Das verwundert auch nicht weiter, schließlich möchte man ja eine echte Alternative dazu bieten. Erste Tester berichten aber bereits, dass das alles noch in einem sehr frühen Stadium und damit mit vielen Fehlern gespickt stattfindet. Wundert euch also nicht, wenn ihr die APK-Datei installiert und der Huawei Assistant alles andere als rund läuft.

Damit sich das bessert, erbittet sich Huawei entsprechendes Feedback von den Usern. Unter dem Motto Be an early Bird verlangt Huawei eure Reaktionen im Rahmen eines Gewinnspiels. Dort könnt ihr zehn Wochen lang in jeder Woche ein P30 Pro gewinnen. Falls ihr dabei kein Glück habt, könnt ihr euch immerhin darüber freuen, dass Huawei aktuell sehr dankbar euer Feedback aufnimmt und so vielleicht tatsächlich ein würdiger Google-Assistant-Konkurrent entstehen kann, der irgendwann einmal tatsächlich eine ernstzunehmende Alternative darstellt.

Wer sich den Spaß mit dem Gewinnspiel sparen möchte, kann auch direkt die APK-Datei herunterladen: Huawei Assistant APK-Datei

Wenn ihr die Datei installiert, wird der Google-Discover-Feed auf eurem Smartphone durch den Huawei Assistant ersetzt. Aber wie gesagt: Seht es Huawei nach, dass das Ding noch in einer sehr frühen Phase verfügbar gemacht wird und dementsprechend Fehler auftauchen können.

Den Ansatz finde ich interessant, weil es nicht zielführend kann, wenn ein einziger Anbieter so dominant ist, wie es bei Google derzeit der Fall ist. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass diese Dominanz es schwierig macht, eine ambitionierte Konkurrenz zu etablieren — fragt mal Samsung und Bixby. Huawei befindet sich aber in einer anderen Situation als Samsung und vielleicht ist die Flucht nach vorne genau der richtige Weg. Wir behalten das im Blick und werden euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten.

Quelle: huaweiblog.de via Caschys Blog