It’s finally outttt 😍😍😍😍 #Repost @huaweimobileeg ・・・ مهما كان الموقف ومهما كان الوقت، كاميرا هواوى Nova 3i الأمامية المدعمة بالذكاء إلاصطناعى دايماً بتظبط الصورة عشان تضمنلك #سيلفى_النجوم! مع هواوي Nova 3i، السيلفى #دايماً_أحلى و أنت دايما #نجم_السيلفي. No matter what the situation or time is, Huawei Nova 3i's selfie camera powered by Ai scene recognition always perfects the photo to guarantee you the perfect selfie and the perfect moment! With Nova 3i, the selfie is #AlwaysBetter. #Nova3EG #AISelfieSuperstar

A post shared by سارة الشامي – Sarah Elshamy (@sarahelshamyy) on Aug 17, 2018 at 5:37am PDT