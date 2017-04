Huawei CEO gibt zu: „Ich verstehe das mit den Smartwatches nicht“

Seit vor einigen Jahren ein regelrechter Hype um Wearables und Smartwatches ausgebrochen ist, haben die Unternehmen ihre Probleme damit, ihren Kunden zu erklären, welchen Mehrwert so eine smarte Uhr hat. Selbst Samsung und Apple, die diesen Markt mit ihren Produkten dominieren, tun sich schwer damit zu verdeutlichen, dass diese Uhren mehr sind als nur Gadgets, die im Wesentlichen Dinge können, die eh schon jedes Smartphone beherrscht.

Das könnte auch der Grund dafür sein, dass man zwar im Alltag hier und da mal auf einen Smartwatch-Träger stößt, der ganz große Boom aber trotz Hypes nie wirklich eingesetzt hat und die Verkaufszahlen denkbar weit weg sind von denen, die mit Smartphones erzielt werden können.

Huawei ist einer der Smartphone-Hersteller, der relativ spät überhaupt erst auf diesen Zug aufgesprungen ist, mit der Huawei Watch dann aber direkt ein sehr schönes und hochwertiges Device am Start hatte. Bis zur Huawei Watch 2 ließ das Unternehmen aus China dann satte zwei Jahre vergehen. Bereits daran könnte man ablesen, dass man bei Huawei nicht der Meinung ist, dass man den Markt mit smarten Uhren überfluten muss.

Noch deutlicher, was Relevanz und Nutzen von Smartwatches angeht, wurde nun aber der CEO persönlich, Eric Xu: Beim Huawei Analyst Summit 2017 wurde ihm die Frage gestellt, ob man als Hersteller von Smartphones nicht fürchten muss, dass diese Produktkategorie – also Smartphones – aussterben wird, angesichts von immer mehr und immer verschiedeneren Wearables, die auf den Markt kommen. Darauf antwortete er: