Huawei-Chef räumt ein: Mate 30 erscheint ohne Google-Dienste

In wenigen Wochen erscheint das Huawei Mate 30 – und Dienste wie Google Play, Gmail oder Google Maps werdet ihr dort vergeblich suchen, bestätigt nun auch der Huawei-CEO Richard Yu.

Auf der IFA wurde nicht nur massig neuste Technik vorgestellt, es wurde auch von vielen Unternehmen und auch bei vielen Events über Trumps Politik und seinen Handelskrieg mit China gesprochen. Einfach aus dem Grund, weil die Branche auch unmittelbar betroffen ist von dem, was Washington da derzeit verbricht.

Vera hat euch gestern bereits darüber informiert, dass Unternehmen wie Microsoft diese Politik ebenfalls stark kritisieren und schrieb auch bereits von den unmittelbaren Auswirkungen, die der Handelskrieg auf die Vorstellung des neuen Huawei Mate 30 haben wird. Google hat längst angekündigt, dass die Chinesen bei ihrem neuen Flaggschiff zwar Android an Bord haben werden, die typischen Google-Dienste jedoch fehlen werden.

Bei der Keynote ließ sich Richard Yu diesbezüglich nicht in die Karten blicken, der Handelskrieg und seine Auswirkungen wurden mit keiner Silbe erwähnt. Später dann, im kleineren Kreise, räumte er dann allerdings ein, dass das Mate 30 und wohl auch das faltbare Mate X auf die populären Apps verzichten müssen im Gegensatz zu bereits erschienenen Geräten wie dem P30 Pro, welches sogar bald mit Android 10 ausgestattet wird.

Wer — wie ich — immer noch auf ein Einlenken Washingtons gehofft hat, wurde also bitter enttäuscht. Selbst bei Huawei rechnet man nicht mehr damit, dass Google Pay, der Play Store und weitere Apps vorinstalliert werden dürfen und kommuniziert das nun auch dementsprechend. Damit verbunden steht jetzt tatsächlich auch die Frage im Raum, ob man die kommenden Smartphones überhaupt offiziell in Europa veröffentlichen wird.

Auf dem heimischen Markt in China dürfte das Fehlen der Google-Apps eher ein überschaubareres Handicap sein, hierzulande hingegen dürfte es mit einem Android-Smartphone ohne Google-Dienste ziemlich schwer werden.

Welche Möglichkeiten gibt es für Huawei-Nutzer?

Selbst, wenn das Huawei Mate 30 offiziell nicht den deutschen Markt erreicht, werden findige Huawei-Fans natürlich nicht lange suchen müssen, um doch eine Quelle für das Smartphone zu finden. Aber wie viele werden zu dem Device greifen, wenn sie wissen, dass sie dort keinen Play Store finden, kein Google Maps und kein Gmail? Klar, für die meisten Dienste gibt es durchaus nutzbare Alternativen. Gerade das Fehlen des Play Store dürfte aber ins Gewicht fallen, allein schon durch die Auswahl in dem Shop bedingt.

Huawei kann da mit seiner eigenen AppGallery nicht gegen anstinken, wenngleich man jetzt natürlich proaktiv auf die App-Entwickler zugeht uns sie anspornt, ihre Anwendungen auch über diese Plattform anzubieten. So oder so wird Android weniger rund laufen und Huawei-Nutzer werden auf dem Mate 30 die Sicherheits-Updates nicht automatisch erhalten.

Workarounds wird es natürlich dennoch geben, wenn man partout nicht auf alternative Dienste ausweichen möchte. Aber die Praxis zeigt bereits, dass die normalen Smartphone-Besitzer zumeist nicht gewillt sind, sich die Dienste selbst nachträglich zu installieren. Das hängt auch damit zusammen, dass es eben komplizierter ist, sich den Play Store, bestehend aus mehreren einzelnen Dateien, zu installieren und ihr auch Gefahr lauft, die Datei aus einer unsicheren Quelle herunterladen zu müssen.

Sobald es hier seriöse Wege gibt, wie man mit dem Mate 30 einem “normalen” Android-Handy möglichst nahe kommt, werden wir euch hier gegebenenfalls die Arbeitsschritte nochmal gesondert auflisten – vorausgesetzt, der Hobel findet offiziell seinen Weg nach Deutschland. Noch sind es aber zwei Wochen, bis das Smartphone in München offiziell vorgestellt wird. Zeit für hoffnungslose Optimisten wie mich, doch noch daran zu glauben, dass China und die USA eine versöhnliche Lösung finden und diese Android-Katastrophe doch noch abgewendet werden kann.

Sollte das nicht passieren, laufen wir vielleicht auf eine spannende neue Ära zu, denn nirgends steht geschrieben, dass es bei all den chinesischen Herstellern nur Huawei- und Honor-Produkte treffen kann. Bislang ist Huaweis “HarmonyOS” nicht tatsächlich für Smartphones gedacht gewesen, aber man treibt diese Entwicklung voran und wer weiß: Vielleicht zimmert sich Huawei hier eine Lösung zurecht, die auch für andere chinesische Hersteller spannend sein könnte und somit ein wenig Bewegung in einen Markt kommt, auf dem jenseits von Apples und Googles Systemen nichts passiert. Was denkt ihr? Passiert doch noch in letzter Sekunde ein Wunder – oder könnte tatsächlich ein Umbruch stattfinden, was die mobilen Betriebssysteme angeht?