Huawei MediaPad M5-Serie beim MWC präsentiert

Von Huawei sind wir gewohnt, dass sie uns seit vielen Jahren schon Smartphones mit wirklich tollem Design liefern. Beim MWC in Barcelona wollten uns die Chinesen heute beweisen, dass sie die Messlatte auch bei Tablets so hoch anlegen. Das Resultat ist die M5-Serie des Huawei MediaPads.

Das MediaPad M5 ist in gleich drei Ausführungen vorgestellt worden: Da ist zunächst die Version mit 8,4 Zoll und einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, dann der große Bruder mit 10,8 Zoll großem Display und die ebenso große Pro-Variante — beide ebenfalls mit der Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln.

Huawei setzt bei allen Modellen auf 2.5D-Glas und Metall-Unibody und präsentiert somit wirklich elegante Tablets. Unter der Haube werkelt jeweils der hauseigene Kirin 960 Octa-Core-SoC, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Hier seht ihr die wichtigsten Specs im Überblick:

Huawei MediaPad M5 mit 8,4 Zoll

8,4 Zoll großes IPS-Panel mit der 2K-Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, 2.5D-Glas

Kirin 960 Octa-Core-SoC

4 GB RAM

32 GB interner Speicher, per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar

Android 8.0 Oreo mit EMUI 8.0

13 MP Cam mit Autofokus hinten, 8 MP vorne

5.100 mAh Akku

Zwei Harman Kardon Stereo-Lautsprecher

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 4.2, LTE Cat.6 (optional), GPS/A-GPS/GLONASS

USB-Typ-C-Anschluss

Fingerabdrucksensor

circa 310 Gramm Gewicht

Huawei MediaPad M5 (Pro) mit 10,8 Zoll

10,8 Zoll großes IPS-Panel mit der 2K-Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln, 2.5D-Glas

Kirin 960 Octa-Core-SoC

4 GB RAM

32 GB interner Speicher (Pro mit 64 GB), per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar

Android 8.0 Oreo mit EMUI 8.0

13 MP Cam mit Autofokus hinten, 8 MP vorne

7.500 mAh Akku

Vier Harman Kardon Stereo-Lautsprecher

WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz & 5 GHz), Bluetooth 4.2, LTE Cat.6 (optional), GPS/A-GPS/GLONASS

USB-Typ-C-Anschluss

Fingerabdrucksensor

Mate Pen 2 (nur Pro), separat erhältlich

498 Gramm Gewicht

Im Überblick seht ihr, dass die Geräte sehr ähnlich ausgestattet sind. Technisch unterscheiden sie sich nur durch die unterschiedlichen Größen bei Display und Akku, zudem punktet die Pro-Version mit dem doppelt so großen Speicher von 64 GB und dem Mate Pen 2. Der unterscheidet 4.096 Druckstufen und kommt mit verschiedenen Tasten, die euch beispielsweise Screenshots anfertigen lassen.

Alle drei Tablets setzen auf Stereo-Lautsprecher, die Harman Kardon-zertifiziert sind. Das kleine Achter-Modell besitzt zwei dieser Lautsprecher, die 10,8-Zöller glänzen sogar mit vier Speakern. Alle Modelle können zudem sowohl eine 13 MP Cam hinten als auch eine 8 MP-Front-Cam vorweisen, wenngleich erfahrungsgemäß der Fokus der Tablet-Nutzer nicht so auf der Fotografie liegt, wie es bei Smartphones der Fall ist.

Die Akkus werden jeweils über den USB-Typ-C-Anschluss geladen, profitieren dabei auch von der QuickCharge-Technologie. Alle drei Devices gibt es zudem in Ausführungen mit LTE der Kategorie 6, also mit bis zu 300 Mbps/50 Mbps. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass Huawei auf allen drei Tablets Android 8.0 Oreo am Start hat — das natürlich mit der Huawei-eigenen EMUI 8.0-Oberfläche.

Alles in allem schnürt uns Huawei hier ein durchaus ansehnliches Tablet-Paket in einer Produktkategorie, die zuletzt eher stiefmütterlich behandelt wurde. Wer sich für eines der drei Modelle entscheiden möchte, kann das in Deutschland bereits ab Ende März tun. Das 8,4 Zoll große MediaPad wird es in der WiFi-Ausführung für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349 Euro geben, für 50 Euro mehr gibt es die LTE-Variante.

Das große Tablet gibt es dann für 399 Euro bzw. 449 Euro mit LTE, Anfang April folgt dann das Pro mit LTE für 549 Euro. Der nur mit der Pro-Version des MediaPad M5 kompatible Mate Pen 2 ist ab Ende April für 69 Euro verfügbar. Alle Tablets sind in der Farbe Space Gray verfügbar.

PS: Die ersten 1.000 Käufer, die ein MediaPad M5 (gilt nicht fürs Pro) bei Amazon vorbestellen,

Amazon vorbestellen, können sich neben dem neuen Gerät auch über einen Gutschein-Code für ein kostenloses Jahr Amazon Prime freuen. Weitere Informationen dazu bekommt ihr unter: huawei-promotion.de.