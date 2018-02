Huawei P20: Dieser Leak zeigt alles – aber (noch) keine 3. Kamera

Ja, klar — alles blickt erst einmal nach Barcelona, wo an diesem Wochenende der Mobile World Congress startet. Aber wir wollen dabei nicht vergessen, dass sich einige Unternehmen mit ihren Premium-Smartphones ganz vornehm zurückhalten und ihre Spitzenmodelle erst später präsentieren.

Zum Teil hat das ganz sicher auch was damit zu tun, dass die Koreaner von Samsung in Spanien das Galaxy S9 präsentieren und damit die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Grund genug beispielsweise für Huawei, mit der Präsentation des eigenen Spitzen-Geräts — dem Huawei P20 — bis Ende März zu warten. Aktuell bitten die Chinesen uns sogar ganz offiziell, ebenfalls noch zu warten:

Enthalten in diesem „Wait“-Appell ist auch der Termin am 27. März und die Info zur „Renaissance der Fotografie“. Weiter hebt man gleich zweimal die Buchstaben-Kombination „AI“ hervor, denn auch dieses mal will Huawei wieder mit einer besonders ausgereiften künstlichen Intelligenz aufwarten.

Also warten wir noch etwas mehr als einen Monat, bis wir dann offiziell das neue Flaggschiff Huawei vorgestellt bekommen — auf Fotos von einem P20-Prototypen hingegen müssen wir nicht länger warten, denn die Kollegen von Android Authority haben da jetzt bereits einiges am Start. Nach eigenen Aussagen konnten sie bereits Hand anlegen an einen frühen Prototypen des Smartphones und der verspricht doch einige Änderungen gegenüber dem Vorjahresmodell.

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, ist der Bereich mit den rückseitigen Kameras dieses mal nicht farblich abgesetzt, was für mich deutlich schöner wirkt. Die etwas größeren Kamera-Sensoren sind hingegen wieder ähnlich platziert wie im letzten Jahr. Die von vielen erhoffte dritte Kamera auf der Rückseite ist hier nicht zu sehen, aber Android Authority wurde von ihrer Quelle zugesichert, dass es neben dem hier zu sehenden Modell eben auch eine Variante geben wird, die tatsächlich dann drei Kameras auf der Rückseite mitbringt.

Generell fällt auf, dass das Design sich ein wenig gewandelt hat und man sich bei den Rundungen eher am Huawei Mate 10 Pro orientiert. Das bedeutet auch, dass es hier keinen 3,5 mm-Port mehr gibt für einen Kopfhörer. Stattdessen sehen wir auf der Unterseite nun links wie rechts den Lautsprecher-Grill, wobei wir aber noch nicht wissen, ob wir es hier tatsächlich mit zwei Speakern zu tun bekommen, oder ob das Design lediglich der Symmetrie geschuldet ist.

Weiter sehen wir, dass auch bei diesem Smartphone die Ränder wieder ein wenig dünner werden. Genau können wir das aber noch nicht abschätzen, da der Prototyp nicht eingeschaltet werden konnte und man nicht exakt sehen kann, wie weit der Bildschirm tatsächlich reicht. Schaut euch hier am besten diese beiden Fotos an, die den Prototypen mit dem P10 vergleichen:

Weitere Specs konnte Android Authority der Quelle nicht entlocken und so müssen wir uns tatsächlich noch ein wenig gedulden, bis wir einen besseren Eindruck vom Huawei P20 bekommen. Im Monat bis dahin werden wir sicher sowohl von offizieller Seite als auch durch Leaks mehr Infos erhalten und dann wird sich auch bestätigen, ob das Design dieses Prototypen auch tatsächlich dem finalen Look des P20 entspricht. Wir bleiben jedenfalls am Ball!

Quelle: Android Authority