Mega-Deal: Huawei P20 Pro plus Bose QC 35 II “gratis”

So liebe Leute. Ihr werdet ja vermutlich mitbekommen haben, dass uns das Huawei P20 Pro in den letzten 24 Stunden enorm beeindruckt hat. Besonders die Lowlight-Fähigkeiten des neuen Smartphones stellen Vieles, was wir bisher gesehen haben, wortwörtlich in den Schatten. Auch die mit “Künstlicher Intelligenz” gepimpte Bildstabilisierung AIS entpuppt sich bisher als Feature, das die Stärken der Kamera richtig ausspielt.

Bilder mit AIS 6 Sekunden Langzeitbelichtung ohne stativ. Es war deutlich dunkler als im Bild. #HuaweiP20Pro #SeeMooore pic.twitter.com/2TloXHkItk — Ümit Memisoglu (@UmihitoTV) March 28, 2018

Huawei macht selbstverständlich ordentlich Rambazamba um das Smartphone und pusht die Sales bzw. Vorbestellungen – schließlich will man den Konkurrenten in den kommenden Tagen eine Erfolgsmeldung unter diese Nase reiben.

Tatsächlich gibt es einen Mega-Deal, den ihr euch – sofern ihr Interesse an dem Smartphone habt – nicht entgehen lassen solltet. Wer bis zum 06. April 2018 das Huawei P20 Pro vorbestellt, erhält auf Anforderung die BOSE QuietComfort 35 Wireless Headphones II im Wert von 379,95 EUR (UVP) mit dazu!

Huawei P20 Pro. Unbearbeitete Fotos aus unserem Workshop mit dem Pro-Modus. 40 MP RAW mit jeweils 80 MB. Die Orignaldateien sehen natürlich nochmal besser aus. #HuaweiP20Pro #SeeMooore pic.twitter.com/rBn3tC5fAa — Ümit Memisoglu (@UmihitoTV) March 28, 2018

Das Angebot ist streng limitiert, insgesamt 4000 Einheiten sollen zur Verfügung stehen. Das Smartphone kann entweder vertragsfrei bei einem Mobilfunkprovider oder bei einem der qualifizierten Elektronikdiscounter geordert werden, völlig egal. Wichtig ist, dass man einen entsprechend datierten Kaufbeleg und die IMEI-Nummer des Smartphones in der am 15. Mai 2018 endenden Registrierungsphase vorlegen kann.

Mehr Details: huawei.com