Huawei P30 Pro im Teardown: Nur 1 % der Bauteile kommt aus den USA

Aktuell sieht es ein wenig so aus, als könnten sich China und die USA im Handelskrieg wieder ein wenig annähern. Das ändert aber nichts daran, dass das unsinnige Gebaren der US-Regierung gerade Huawei bereits sehr empfindlich getroffen hat. Das spürt das chinesische Unternehmen auch beim aktuellen Flaggschiff P30 Pro, bei dem die Kunden zögerlicher zugreifen.

Unabhängig davon spielen die Smartphones von Huawei in den USA eh nur eine sehr untergeordnete Rolle, dort ist Huawei eher wegen seiner herausragenden Netzwerktechnik ein Begriff. Das ändert natürlich nichts daran, dass auch der Rest der Welt betroffen ist, wo sich die Huawei-Phones wie geschnitten Brot verkaufen.

Noch absurder ist die Situation, wenn man weiß, dass in diesen Smartphones US-Technologie nur eine denkbar untergeordnete Rolle spielt. Nikkei hat sich das P30 Pro in einem Teardown vorgeknöpft und das jetzt mal fein säuberlich aufgelistet, was alles an Komponenten im Gerät steckt — und woher diese Komponenten stammen.

Das P30 Pro besteht aus insgesamt 1.631 Einzelteilen und die geschätzten Kosten für diese Bauteile liegen bei 363,83 US-Dollar. Der Anteil der US-amerikanischen Komponenten in diesem Smartphone ergibt nicht einmal ein einziges Prozentpünktchen: Exakt auf 0,9 Prozent kommt man bei Nikkei, was 15 Bauteilen entspricht. Insgesamt kommen die Teile aus fünf verschiedenen Nationen: Aus den USA, Südkorea, Japan, Taiwan und natürlich auch China. Dabei ist der Anteil chinesischer Hardware mit gerade einmal 80 Komponenten auch noch recht überschaubar. Hier habt ihr es in der Übersicht:

Gesamtkosten

$ 363,83 Summe der Einzelteile

1.631 U.S.A $ 59,36

(16,3 %) 15 parts

(0,9 %) China $ 138,61

(38,1 %) 80 parts

(4,9 %) Japan $ 83,71

(23,0 %) 869 parts

(53,2 %) South Korea $ 28

(7,7 %) 562 parts

(34,4 %) Taiwan $ 28,85

(7,9 %) 83 parts

(5,0 %)

Ihr seht also, dass der Löwenanteil aus Japan und Südkorea stammt, in der Summe sind es 87,6 Prozent der gesamten Bauteile. Die US-Bauteile machen in der Summe zwar nur besagte 0,9 Prozent aus, bei den Kosten beläuft sich das aber immerhin auf 16,3 Prozent.

Zu den prominentesten US-Namen im P30 Pro gehören Micron (Arbeitsspeicher) und Corning (Gorilla Glass). Dennoch sollte sich auch hierfür Ersatz finden lassen, falls es doch hart auf hart kommt für Huawei. Das ändert noch nichts daran, dass man den Chinesen bezüglich der Software von Google und den ARM-basierten Prozessoren Steine in den Weg werfen könnte, aber zumindest scheint es absolut machbar, ein solches Spitzen-Smartphone ohne ein einziges US-Bauteil produzieren zu können.

Quelle: Nikkei via Android Authority