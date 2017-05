Huawei, Smartphone-König in China! Apple rutscht ab

Wenn von Verkäufen in China die Rede ist, dann wird zumeist in dem Zusammenhang auch von der Wichtigkeit dieses riesigen Marktes gesprochen und das natürlich auch völlig berechtigt. Wenn also erfahrene Analysten wie die IDC (International Data Corporation) neue Zahlen zum Smartphone-Markt in China veröffentlichen, lohnt es sich, darauf einen Blick zu riskieren.

Vor allem die chinesischen Unternehmen selbst dürfte dieser Blick aufs erste Quartal 2017 gefallen, denn die heimischen Anbieter dominieren den Markt im Reich der Mitte ziemlich deutlich. Von den fünf Unternehmen, die allein für 70 Prozent aller verkauften Smartphones in China verantwortlich sind, kommen nämlich immerhin vier aus diesem Land.

Die Krone hat sich dabei Huawei geholt, das den Spitzenplatz von OPPO erbte. Dazu muss man allerdings auch erwähnen, dass IDC hier auch die Honor-Smartphones dazu gerechnet hat. Gerade der tolle Absatz des Honor 8 in China hat dafür gesorgt, dass sich Huawei den Smartphone-Thron sichern konnte für dieses erste Quartal. Neben dem Honor 8 waren übrigens das OPPO R9s und das Vivo X9 die angesagtesten Smartphones nach den Verkaufszahlen.

16 Prozent Marktanteil hatte Huawei exakt vor einem Jahr inne in China – jetzt konnte man es mit 20,8 Millionen verkauften Geräten auf 20 Prozent steigern und sich somit um mehr als ein Viertel steigern gegenüber dem Vorjahr. Für OPPO reichte es „lediglich“ zu knapp 19 Millionen Einheiten und einem Marktanteil von 18,2 Prozent, was aber auch deutlich mehr ist als die 15,3 Prozent im gleichen Quartal des Vorjahres.

Auf den Plätzen 3-5 folgen dann Vivo mit 14,1 Prozent und dann deutlich abgeschlagen Apple (9,2 Prozent) und Xiaomi (9,0 Prozent). Für Apple ging es beim Marktanteil runter von 12,7 Prozent – niemand auf den Spitzenplätzen hat dermaßen viel verloren wie das Unternehmen aus Cupertino. Gerade für Apple, die gerne unterstreichen, welch hohe Bedeutung dieser Markt hat, dürfte das ärgerlich sein.

Andererseits glaube ich auch hier, dass die Welt ein wenig anders aussieht, wenn die Kalifornier in wenigen Monaten neben den regulären neuen iPhones auch das iPhone 8 aus dem Hut zaubern. Unternehmen wie Samsung, HTC oder LG suchen wir auch dieses Mal wieder vergeblich unter den Top-Anbietern – somit ist Apple zumindest mal das einzige nicht-chinesische Unternehmen, welches in diese Phalanx eindringen kann.

In seiner Analyse geht die IDC davon aus, dass in nächster Zeit keine zu großen Veränderungen zu erwarten sein dürfen, was diese Top Fünf angeht. Tendenziell dürften die ihre Dominanz sogar noch ausbauen. Auch sieht die IDC weit und breit kein Unternehmen, welches in absehbarer Zeit den chinesischen Markt deutlich verändern könnte.

Ein spannender Trend ist den Analysten übrigens auch noch aufgefallen: Die Hersteller zieht es in die Städte, wo sie auch offline Präsenz zeigen möchten durch eine Vielzahl von Shops. Huawei und OPPO wollen mit weiteren Stores in mehr wichtigen Städten präsent sein, Xiaomi spricht sogar von über 1.000 Mi Home Stores, die man binnen der nächsten drei Jahre eröffnen will.

Quelle: IDC via ZDnet