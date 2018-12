Drohnen sind nicht nur für wunderschöne und beeindruckende Landschaftsaufnahmen gut, sondern kommen sogar in der Landwirtschaft zum Einsatz. Bauern nutzen sie, um ihre Felder zu überwachen und die Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Pflanzengesundheit zu beobachten. Doch jeder kennt das Problem mit Drohnen: Irgendwann ist der Saft aufgebraucht. Länger als 20 bis 30 Minuten hält sich kaum ein solches Gerät in der Luft.

Jetzt haben Ingenieure der University of Washington ein Sensorsystem entwickelt, das klein genug ist, um es auf dem Rücken von Hummeln zu befestigen. Da die Insekten alleine fliegen, benötigt das Paket nur eine winzige wiederaufladbare Batterie, die sieben Flugstunden hält und nachts im Bienenstock aufgeladen werden kann. Bis jetzt ist das aber alles noch Theorie mit ein wenig Praxiserfahrung und das Forschungsteam wird seine Ergebnisse auf der ACM MobiCom Konferenz 2019 vorstellen.

Sowohl das Laden des Akkus als auch die Übertragung der gesammelten Felddaten, soll drahtlos passieren. Doch die Positionsbestimmung war in der Entwicklung ein Problem, das es zu beheben galt. Denn man wollte die Positionen der Hummeln verfolgen, ohne ein stromfressendes GPS zu verwenden. So hat man mehrere Rundfunkantennen eingerichtet und bestimmt damit die Dreieckspositionen der Hummel basierend auf der abgegebenen Signalstärke und der Winkeldifferenz.

Die kleinen Hummelrucksäcke können bislang nur etwa 30Kb Daten speichern und beschränken sich auf grundlegende Informationen wie Feuchtigkeit, Licht und Temperatur der Feldpflanzen. Der größte Unterschied zur Drohne ist aber die Unberechenbarkeit der Tierchen, denn man kann sie nicht steuern. Die Wissenschaftler hoffen jedoch, eine aufwändigere Datenerfassungstechnologie mit der Übertragung von Live-Daten zu entwickeln. Man könnte die Geräte auf dem Rücken aber auch so programmieren, dass sie nur dann Daten sammeln, wenn die Bienen in bestimmte Gebiete fliegen.