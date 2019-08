Hyundai springt auf den Zug der Hybrid-Autos und schaut sich dabei eine, bis jetzt noch, fast einzigartige Technologie ab. Denn erst im letzten Monat wurde in den Niederlanden der erste Prototyp des Lightyear One vorgestellt, des ersten Solarautos der Welt, das 2021 auf den Markt kommen soll. Hyuandai integriert dieses Ladesystem per Solardach ebenfalls in sein aktuelles New Sonata Hybrid Fahrzeug. So kann sich das Auto selbst per Solarpanels auf dem Dach während der Fahrt aufladen.

In Zukunft soll diese Technologie auch in kommenden Fahrzeugen eingesetzt werden. Die Idee ist, dass das Solardach die elektrische Energiequelle des Autos unterstützt, die Kraftstoffeffizienz erhöht und die Kohlendioxidemissionen verringert, so Hyundai. Dafür sitzen auf dem Dach Silizium-Solarzellen mit denen etwa 30% bis 60% der Autobatterie aufgeladen werden können.

Hyundai hat sich fest vorgenommen zu ergründen, wie sie die Technologie auch in Fahrzeugen mit traditionellen Verbrennungsmotoren bringen können – sprich: sie wollen sie zu Hybriden machen. Bei diesen müsste man also eine Batterie sowie das Solardach nachrüsten. Bei Sonneneinstrahlung entstehen dann die Elektronen-Loch-Paare in Siliziumzellen, die Solarstrom erzeugen. Der wiederum wird von einer Steuerung in die Standardspannung umgewandelt und in der Batterie gespeichert.

„Die Technologie ermöglicht es unseren Kunden, das Thema Emissionen aktiv anzugehen. Wir sind bestrebt, die Anwendung der Technologie über die umweltfreundliche Fahrzeuglinie hinaus bis hin zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor weiter auszubauen.“ Hyundai

Das New Sonata Hybrid wird erstmal in Südkorea verkauft und auch auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt. Leider ist momentan wohl nicht geplant, es ebenfalls in Europa anzubieten. Die Idee, Sonnenkollektoren an Fahrzeuge anzubringen, ist jedoch nicht neu. Bisher haben sich nur wenige Autohersteller dieser Technologie angenommen. Doch auch andere Verkehrsmittel können diese Art der Stromerzeugung gut nutzen.

Denn im August 2018 absolvierte ein unbemanntes, solarbetriebenes Flugzeug von Airbus einen Erstflug, der 25 Tage, 23 Stunden und 57 Minuten anhielt. Im Jahr 2016 gelang es der Solar Impulse 2, einem bemannten, von Solarstrom angetriebenen Flugzeug, die Erde ohne Treibstoff zu umrunden. Die Reise wurde in 17 Etappen abgeschlossen.

via: cnbc