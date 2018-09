Smart Home IFA 2018: DTS stellt Alexa Cast-Unterstützung für Play-Fi-Geräte vor

DTS ist berühmt für sein Audiosystem, doch auf der IFA will man der hauseigenen Smart-Home-Streaming Idee namens Play-Fi, die Sprachassistentin Alexa an die Hand geben. Zukünftig lassen sich dann alle Play-Fi-fähigen Geräte auch per Spracheingabe steuern.