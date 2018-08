Auch Huawei ist selbstverständlich bei der IFA in Berlin zugegen und manches mal vergessen viele vielleicht, dass die Chinesen nicht nur für ihre Smartphones bekannt sind, sondern auch ein globales Schwergewicht bei der Telekommunikationstechnologie darstellen. Als weitere Facette des Unternehmens wird der Einsatz von künstlicher Intelligenz immer weiter in den Vordergrund rücken, das stellte Huawei auch in Berlin mit Nachdruck klar.

Beim in der Hauptstadt vorgestellten AI Cube muss man die Geschichte mit der künstlichen Intelligenz aber differenziert betrachten. Es handelt sich hier nämlich um einen Smart Speaker (ja genau – noch ein smarter Lautsprecher mehr), bei dem Huawei nicht etwa eine eigene Sprachassistenz integriert, sondern auf die gute, alte Alexa von Amazon setzt.

Demzufolge entspricht der Funktionsumfang auch ziemlich genau dem, was ihr von anderen Produkten der Sparte bereits kennt. Ihr steuert also eure Musik, stellt Fragen zum Wetter, diktiert Termine, kontrolliert das Smart-Home usw. Damit wäre der AI Cube dann der x-te smarte Lautsprecher, bei dem man sich die Frage stellen dürfte, wo genau Huawei denn den Mehrwert sieht, der die Käufer in die Läden treiben soll.

Huawei bietet aber dann in der Tat mehr und so ist der AI Cube quasi ein 2-in-1-Device: Es ist nämlich Smart Speaker und LTE-Router! Ja, genau – der Speaker hat einen Router integriert (oder umgekehrt?) und wenn ihr eine SIM-Karte in das Gerät stopft, könnt ihr im LTE-Netz surfen, womit ihr diesen Speaker also auch unterwegs nutzen könnt. In der Pressemitteilung heißt es dazu:

Die Einrichtung des Routers ist denkbar einfach und intuitiv – es wird lediglich eine LTE-fähige SIM-Karte benötigt, um eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung der Kategorie 6 (300 Mbit/s Downlink) herzustellen. Der HUAWEI AI Cube ist auch mit dem 802.11ac WLAN Standard kompatibel, d.h. der Router ist Dual-Band, kann auf den 2,4GHz und 5GHz Kanälen arbeiten und Daten über LAN mit bis zu 1.200 Mbit/s übertragen.

Huawei verweist darauf, dass auch die Sprachqualität des Speakers eine ausgezeichnete sein soll, wovon wir uns dann aber nochmal überzeugen wollen, wenn das Teil in den Handel kommt. Das wird im Dezember der Fall sein, das ist zumindest der aktuelle Stand, den Huawei verkünden lässt. Beim Design fühle ich mich ein wenig an den Google Home erinnert, aber seht selbst:

Sowohl das Kabel für die Stromzufuhr also auch ein LAN-Kabel, welches angeschlossen werden kann, können sehr unauffällig eingestöpselt werden, wie ihr auf dem nächsten Bild seht. Ihr müsst also keine Angst haben, dass euer Wohnzimmer-Ambiente bei der Nutzung des AI Cube von zu viel Kabel-Wirrwarr zerstört wird.

Das Bestreben von HUAWEI ist eine nahtlose Konnektivität und ein intelligentes, vernetztes Erlebnis zu ermöglichen. Deshalb hat HUAWEI sein Produktportfolio erweitert – der HUAWEI AI Cube ist das Ergebnis stetiger Entwicklungen. Der HUAWEI AI Cube ist ein KI-Lautsprecher mit vielen spannenden Funktionen, die HUAWEIs Engagement bei Innovationen und in punkto Kooperationen demonstrieren. Durch die Kombination aus führender Telekommunikationstechnologie und Amazons leistungsstarker KI-Plattform ist der HUAWEI AI Cube ein Produkt, von dem wir sicher sind, dass es bei den Verbrauchern gut ankommen wird. Richard Yu, CEO der HUAWEI Consumer Business Group

Der AI Cube präsentiert sich optisch in einem kleinen mattweißen Gehäuse mit „nahtlosem 3D-Netzgewebe“ und besitzt einen mit 400 ml Fassungsvermögen einen recht großen Resonanzkörper. Falls ihr euch fragt, wieso man einen runden Speaker auf den Markt bringt und ihn dann Würfel nennt: Jau, da bin ich auch noch schwer am überlegen.

Einen Preis nennt Huawei noch nicht, aber es wird gemunkelt, dass der AI Cube zwischen 200 und 300 Euro kosten könnte, wenn er dann tatsächlich im Dezember 2018 zu haben ist. Das ist noch genügend Zeit, in der wir uns überlegen können, ob wir tatsächlich diesen Speaker anstelle eines Konkurrenten im Wohnzimmer stehen haben wollen und zu dieser Kaufentscheidung könnte in der Tat der integrierte LTE-Router beitragen.

Derweil sollte sich Huawei dann nochmal hinsetzen und sich überlegen, ob man etwas „AI Cube“ nennt, bei dem die künstliche Intelligenz eines anderen Unternehmens in ein Gehäuse integriert wird, welches ganz sicher kein Cube ist. So oder so — viel Spaß mit unserem Clip: