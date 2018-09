IFA 2018: Smarte Hörgeräte mit Partnerschaft zu Google

Jeder spricht auf der IFA über die neusten Bildschirme, Smartphones und Laptops. Doch was ist mit den kleinen Innovationen, die für manche Menschen schon viel bewirken können? Der Hörgeräte-Hersteller ReSound ist einer von den Unternehmen, die in ein kleines Gerät große Technik verbauen können. Auf der Berliner Messe stellen sie zum ersten Mal das Hörsystem ReSound LiNX Quattro vor. Dies ist mittlerweile die vierte Generation der LiNX-Hörgeräte.

Man versucht dem Träger nicht nur das Verstehen von Worten in lauten Umgebungen zu erleichtern, sondern auch die Anbindung an das digitale Leben. So gibt es beispielsweise Steuerungsoptionen über die dazugehörige App und auch kabellose Audio-Anbindung an iOS- und Android-Smartphones. Bisher waren Android-Nutzer allerdings im Nachteil und mussten ein Bluetooth Dongle nutzen, um die Medienwiedergabe vom Smartphone auf das Hörgerät zu übertragen. Schon bald wird die Verbindung direkt stattfinden, das Dongle somit überflüssig.

„Ab einer der nächsten Android-Versionen lässt sich Sound auch vom AndroidSmartphone direkt und für beide Ohren zum ReSound LiNX Quattro übertragen. Unterwegs Musik hören, entspannt mobil telefonieren, Nachrichten und Navigationsansagen empfangen – von den erheblichen Vorteilen des direkten Soundstreamings werden bald noch viel mehr Menschen profitieren als bisher.“ Joachim Gast, Geschäftsführer von ReSound Deutschland

In dem Gerät ist darüber hinaus auch ein neuer Chip verbaut, der im Vergleich zum Vorgänger 100 Prozent mehr Rechenleistung, 100 Prozent zusätzlichen Speicher sowie eine 35 Prozent höhere Frequenzbandbreite bietet. Der Hersteller spricht von einer neuen Verarbeitungsweise des Sounds, sodass er brillanter klingt.

Ebenfalls wurde der Akku überarbeitet, was bei einem solchen kleinen Gerät wirklich eine Herausforderung ist. In dem kleinen System ist ein Lithium-Ionen-Akku verbaut worden, der als Langlebigster auf dem Hörgeräte-Markt gilt. So kann der Energieverbrauch beim Soundstreaming um 25 Prozent gesenkt und insgesamt beträgt die Akkulaufzeit nun mehr als 24 Stunden.

Ähnlich wie bei modernen Kopfhörern, werden die Hörgeräte in einem Ladecase aufgeladen. Das Case hält insgesamt drei volle Ladungen bereit und wird über microUSB aufgeladen. Damit steht einem Kurzurlaub ohne Steckdose nichts im Wege.

