IFA 2018: Sony zeigt Sneaker mit E-Paper-Display in der Sohle

E-Paper wird vor allem in Kindles E-Readern eingesetzt. Man fand es aber auch in der ehemaligen Pebble Time Smartwatch oder der FES Watch U von Sony. Das macht auch alles Sinn, denn bei diesen Geräten ist ein Display vorhanden, dass man designtechnisch mit einem E-Paper versehen hat. Doch was passiert, wenn man diese Technologie auf andere Sachen überträgt? Kleidung oder Accessoires zum Beispiel.

Genau das versucht Sony auf der IFA 2018 und zwar in Zusammenarbeit mit New Balance. Dieses Unternehmen hatte zuletzt mit 3D-gedruckten Schuhen im Jahr 2016 Schlagzeilen gemacht. Die von Sony vorgestellten Sneaker haben eine E-Paper Sohle und seitliche Details mit der gleichen versteckten Technologie. Auf beiden Displays können Animationen durchlaufen, doch ob man diese als Nutzer direkt ansteuern kann, ist fraglich. Bis jetzt werden nur abwechselnde Muster angezeigt, die ein wilder Mix aus beiden beteiligten Marken sind.

Das macht auch Sinn, denn im Moment hat keine der beiden Firmen ernstzunehmende Pläne, das Konzept des E-Paper-Sneakers zu kommerzialisieren. Die Zusammenarbeit hatte im Prinzip nur ein einziges Ziel: Für die Dauer der IFA etwas Lustiges und Einmaliges auf dem Sony Stand zeigen zu können.

Auch, wenn ein wechselndes Design auf Schuhen und Kleidung ziemlich cool wäre, birgt es technische Hürden. Das Ganze muss sowohl funktionell, bequem als auch waschbar sein. Doch Batterien, zum Antreiben des Displays, und Wasser sind nicht die besten Freunde. Technisch gesehen ist das ziemlich schwer umzusetzen, zumindest wenn der Schuh nicht drücken soll.

Das beste Beispiel für dieses Problem ist das Unternehmen ShiftWear, die diese Hürde überwinden wollten, doch kläglich daran gescheitert sind. Seit Jahren versuchte man die Technologie tragbar zu machen, doch selbst nach 1 Millionen Dollar Forschungsgeldern, musste das Projekt Anfang des Jahres eingestellt werden.

Ich bin mir jedoch sicher, dass Displays in unserer Kleidung kommen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch dieses technische Problem wie eine Nuss geknackt wird. Wir blicken also in eine modische Zukunft, in der wir Bildschirme nicht nur am Handgelenk oder in der Hosentasche tragen.

