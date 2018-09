IFA 2018: StarVR One 5k-Headset bekommt Eye-Tracking-Technologie

Der Zusammenschluss aus Acer und Starbreeze hat im Jahr 2016 das StarVR Headset hervorgebracht. Ein Headset für Virtual Reality, dass damals als das einzige Gerät mit 5k-Display angepriesen wurde. Nun bringt Acer zur IFA 2018 eine weiterentwickelte Version mit integrierter Eye-Tracking-Technologie mit.

Das Gerät wird als „fortschrittlichstes VR-Headset der Welt mit integriertem Eye-Tracking“ vermarktet, doch auf der Berliner Messe wurde es nur im Hinterzimmer für wenige Journalisten aus der Sommerpause geweckt. Das StarVR One soll aber nicht für den typischen VR-Hobbyfan, sondern für den kommerziellen und geschäftlichen Einsatz entwickelt worden sein.

Die Besonderheit des Headsets ist natürlich die eingebaute Tobii-Eye-Tracking-Funktion. In den letzten Jahren hat die Eye-Tracking-Technologie langsam Einzug in Gaming-Laptops und Gaming-Monitore gehalten und wird nun langsam in VR-Headsets integriert. Wie genau die Technologie in solchen Geräten genutzt wird, bleibt abzuwarten. Dabei liegt es an den Software-Entwicklern herauszufinden, was der sinnvollste Einsatz für Eye-Tracking in VR-Erfahrungen ist.

Man könnte in einem Ego-Shooter beispielsweise einen Hubschrauber vom Himmel holen, wenn man ihn nur ansieht – wobei das wohl gegen den Spielspaß sprechen würde. Möglich wäre auch, dass die Eye-Tracking Technologie den Einsatz von Controllern überflüssig macht.

In jedem Fall wird Acers neue Technik für eine bessere Bildqualität für jeden einzelnen Nutzer sorgen. Denn, das StarVR One Headset misst automatisch den Augenabstand, also die Distanz zwischen beiden Pupillen, um eine immer scharfe Bildqualität zu liefern. Da sich dieser Abstand bei allen Menschen unterscheidet, dürfte man ein individuell angepasstes VR-Erlebnis geliefert bekommen.

Das VR-Headset ist ansonsten immer noch ein Biest mit zwei Linsen. Die 5K-Auflösung behielt man bei, sodass das Gerät weiterhin superschnelle 90 Bilder pro Sekunde und 210 Grad horizontales und 130 Grad vertikales Sichtfeld (FOV) liefert. Zum Vergleich: Die Oculus Rift und sogar die neuere HTC Vive Pro haben nur einen horizontalen FOV von 110 Grad. Und obwohl das StarVR One im Vergleich dazu etwas klobig aussieht, ist es eigentlich recht leicht: nur 450 Gramm wiegt das Gerät, wobei die beiden anderen Headsets durchaus schwerer sind.

Man kann auch davon ausgehen, dass die VR-Brille nicht gerade wenig Geld in Anspruch nehmen wird. Ich könnte mir den Einsatz in VR-Spielhallen gut vorstellen.

via: mashable