Samsungs Galaxy Home ist immer noch in weiter Ferne. Das Unternehmen stellte am Donnerstag auf der IFA in Berlin eine Reihe neuer Produkte vor, ohne das Thema Smart Home anzusprechen. Samsung hat in diesem Jahr mehrere Veranstaltungen durchgeführt, in denen der lang angekündigte intelligente Lautsprecher mit keinem Wort erwähnt wurde.