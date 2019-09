IFA 2019: Lenovo Yoga Smart Tab – perfekt für die Küche

Der offizielle Start der IFA 2019 steht noch an, aber natürlich hauen die großen Tech-Konzerne schon jetzt ihre Neuheiten raus. Logisch, dass es sich auch Lenovo nicht nehmen lässt, im Vorfeld bereits zu präsentieren, was man sich da an neuer Hardware hat einfallen lassen. Eines der spannendsten Geräte der Chinesen ist für meinen Geschmack das Yoga Smart Tab. Das Tablet, welches mit Android 9 Pie kommt und vom Google Assistant unterstützt wird, präsentiert sich exakt so vielseitig, wie wir es von Lenovos Yoga-Devices seit Jahren gewohnt sind.

Das bedeutet für dieses 10-inch-Tablet konkret, dass es verschiedene Modi gibt, in denen es genutzt werden kann. Auf dem nächsten Bild seht ihr das ganz schön. Ihr könnt es entweder dank des eingebauten Ständers im Landscape-Modus oder hochkant hinstellen, könnt es ziemlich flach geneigt auf den Tisch stellen oder sogar an einem Haken an der Wand aufhängen.

Wofür diese Vielseitigkeit besonders geeignet ist? Meiner Meinung nach beim Einsatz in der Küche. Kochen ist — zumindest für mich — unglaublich langweilig. Daher versüße ich mir meistens die Zeit am Herd, indem ich Podcasts oder Hörspiele höre, gelegentlich schleppe ich auch mein Notebook mit und schaue Serien.

Mithilfe dieses Tablets könnte ich das alles ein bisschen geschickter anstellen, vor allem, weil ich eben auch auf den Google Assistant zurückgreifen kann. Der kommt mit dem neuen Ambient Mode, über den ihr das Lenovo-Tablet auch in euren Smart-Home-Hub verwandeln könnt, also auch über den Google Assistant Licht, Heizung etc kontrollieren könnt.

Das knapp 580 Gramm leichte Tablet besitzt einen 10,1 Zoll großen FHD+-Screen und wird von einem Snapdragon 439 angetrieben. Dazu gibt es wahlweise 3 GB RAM und 32 GB Speicher oder 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Der Akku bietet euch 7.000 mAh und dank entsprechendem Slot könnt ihr mit dem Yoga Smart Tab im LTE-Netz funken.

Die obligatorischen Cams sind auch vorne wie hinten mit an Bord, haben aber natürlich wie bei so ziemlich allen Tablets nicht viel auf der Pfanne. Dafür könnt ihr euch über JBL-Stereo-Sound freuen, was bei so einer Multimedia-Kiste das deutlich spannendere Feature darstellt.

Noch fehlt uns der Preis fürs Tablet und auch der Termin, aber das ergänzen wir hier, sobald uns Lenovo mit den Infos versorgt.