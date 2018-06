IGTV mit 60-Minuten-Videos ist da: Instagram will YouTube an die Wäsche

Mark Zuckerberg versucht erneut, Google mit der Hilfe von eigenen Video-Funktionen ein paar Nutzer abzujagen. Das neue Feature finden wir allerdings nicht auf Facebook selbst, sondern auf der Facebook-Tochter Instagram. Der einst als Bilder-Dienst gestartete Service erhält einen Ableger namens IGTV.

In San Francisco wurde IGTV im Rahmen eines knackig kurzen Events vorgestellt (beliebigen Gag über die Aufmerksamkeitsspanne der Instagram-Nutzer hier einsetzen). Bei der Veranstaltung wurde ebenfalls verkündet, dass Instagram mittlerweile die Marke von einer Milliarde (!) Nutzer geknackt habe. Die nächste Milliarde dürfte schwieriger werden, also startet man einen Frontalangriff auf zwei mächtige Gegner: Das klassische Fernsehen und YouTube.

Bei IGTV handelt es sich um eine neue Funktion innerhalb von Instagram, aber auch um eine eigenständige App für Creators. Mit der App wird es möglich, Videos zu erstellen, die bis zu einer Stunde lang sind. Bereits vor einigen Tagen sickerte durch, dass Instagram so etwas plane, jetzt haben wir also die Bestätigung dafür.

Wie vermutet, setzt Instagram hier nicht nur auf die Kreativität seiner Nutzer, sondern auch darauf, dass das Hochkant-Format gerade für viele junge Menschen einfach das angesagtere ist, verglichen mit dem klassischen Landscape-Format. Beim Event führte man als Argument ins Feld, dass man das Smartphone, auf dem die Inhalte betrachtet werden, ja grundsätzlich auch eh hochkant halte.

Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Persönlich drehe ich gerade bei längeren Videos lieber mein Smartphone, als mir vertikale Clips reinzuziehen — aber vielleicht ist das auch so ein Generationen-Ding. Was auch die nachfolgende Generation allerdings nicht ändern kann: Der Mensch ist nun mal konzipiert, wie er eben ist — mit Augen, die nebeneinander liegen und nicht übereinander. Somit können Inhalte im Breitformat einfach besser erfasst werden.

Aber weder die Anatomie des Menschen noch die einstigen Sehgewohnheiten sollen an dieser Stelle aber eine zu große Rolle spielen, denn schließlich will Instagram seine Nutzer mit IGTV ja auch dazu bringen, sich im Hochformat passend in Szene zu setzen. Bei Videos, in denen oftmals wirklich nur der Creator zu sehen ist, der irgendwas erzählt, reicht vermutlich das Hochkant-Format für die meisten aus.

Technisch wird IGTV denkbar simpel gehalten. Startet ihr die App, beginnt — wie beim klassischen Fernsehen auch — sofort das erste Video: Hochkant und als Vollbild. Wischt ihr nach oben, könnt ihr weitere Videos entdecken und habt dabei die Optionen „Für Dich“, „Abonniert“, „Beliebt“ und „Weiter ansehen“ zur Auswahl. Dort könnt ihr entweder die Kanäle eurer Kontakte durchstöbern oder möglichst spannende neue Videos finden. Selbstverständlich könnt ihr auch wie gewohnt liken, kommentieren und die Videos privat an Freunde schicken. Wie bei den Stories laufen die Videos einfach nacheinander durch, so dass ein Clip nahtlos an den vorherigen anschließt.

Einloggen könnt ihr euch auf IGTV natürlich mit eurem Instagram-Account und ihr findet dort auch direkt die Inhalte der Creators, denen ihr bei Instagram eh schon folgt. Umgekehrt werden neue IGTV-Clips dieser Menschen auch innerhalb der Instagram-App zu sehen sein.

Derzeit wird IGTV weltweit ausgerollt, so dass es eventuell bei dem ein oder anderen noch dauern kann, bis die App verfügbar ist. Ich konnte sie mir über Google Play bereits an Land ziehen und in der Tat macht sie einen sehr schlichten und funktionellen Eindruck. Alles läuft so, wie es soll, die App lässt sich intuitiv bedienen und ist für mein Empfinden sehr logisch aufgebaut.

Ich bin gespannt, wie IGTV bzw. die neuen, langen Videos sowohl von Zuschauern als auch Creators angenommen werden. Wie gesagt: Persönlich kann ich mir vorstellen, dass ich 3-5-minütige Clips schaue. Eine 60-minütige Show im Hochformat halte ich derzeit eher für schwierig. Was sagt ihr? Hat Instagram hier etwas was auf den Weg gebracht, was YouTube schwer zusetzen wird oder werden die langen Clips auf Instagram eher ein Nischen-Feature?

Willkommen bei IGTV Von unserem CEO Kevin Systrom (instagram.com/kevin):Heute haben wir zwei große Ankündigungen für alle. Instagram ist jetzt eine globale Community mit 1 Milliarde Menschen! Seit der Einführung 2010 beobachten wir voller Staunen das Heranwachsen der Community, die sich stets weiterentwickelt und nun eine neue Größe erreicht hat. Dies ist für alle in der Community eine bedeutende Zahl und das gesamte Instagram-Team sagt: GLÜCKWUNSCH!Und, wir führen unser bislang spannendstes Feature ein: IGTV – eine neue App, mit der du längere vertikale Videos deiner liebsten Instagram-Creators ansehen kannst – von LaurDIY (instagram.com/laurdiy) bis zu King Bach (instagram.com/kingbach) und seinen neuesten Sketchen. Du kannst IGTV als eigenständige App oder über die Instagram-App selbst nutzen. So hat die gesamte Community mit einer Milliarde Menschen von Anfang an Zugriff darauf.IGTV ist einfach anders. Es ist für vertikale Vollbild-Videos optimiert und ideal für Smartphones. Im Gegensatz zu Videos auf Instagram sind die Videos hier nicht auf eine Minute begrenzt. Stattdessen kann jedes Video bis zu einer Stunde lang sein.Außerdem wollten wir die App so einfach wie möglich gestalten. IGTV läuft wie beim Anschalten eines Fernsehers direkt beim Öffnen der App. Du brauchst nicht zu suchen, um dir Content von Personen anzusehen, denen du bereits auf Instagram folgst. Das Gleiche gilt für Konten, die dir aufgrund deiner angegebenen Interessen gefallen könnten. Zum Entdecken genügt es, nach oben zu wischen und du hast die Möglichkeit, zwischen „Für dich“, „Abonnements“, „Beliebt“ und „Weiter ansehen“ zu wechseln. Du kannst Videos auch mit „Gefällt mir” markieren, kommentieren und in Direct an deine Freunde senden.Genau wie beim normalen Fernsehen hat IGTV auch Kanäle. Allerdings sind die Creators in IGTV die Kanäle. Wenn du Creators auf Instagram folgst, erscheinen deren IGTV-Kanäle für dich zum Ansehen. Jeder kann ein Creator sein – du kannst deine eigenen IGTV-Videos in der App oder im Web hochladen und deinen eigenen Kanal ins Leben rufen.Instagram bietet dir eine Plattform, um dich mit Menschen zu verbinden, die dich Tag für Tag inspirieren, dir Neues zeigen und dich unterhalten. Mach mit und sei dabei, wenn IGTV ein neues Kapitel zu Videos auf Instagram schreibt. Wir hoffen, dass es dich den Menschen und Dingen näherbringt, die dir wichtig sind.Kevin Systrom, Mitgründer und CEOIGTV wird im Laufe der nächsten Wochen weltweit auf iOS und Android eingeführt. Weitere Informationen findest du im Hilfebereich von Instagram (https://help.instagram.com/381435875695118). Gepostet von Instagram am Mittwoch, 20. Juni 2018

Quelle: Instagram via Caschys Blog