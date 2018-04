Das schwedische Möbelhaus IKEA hat seine ersten eigenen Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt. Ab sofort bietet der Konzern eine ganze Serie von derartigen drahtlos zu bespielenden Lautsprechern an, die unter dem Namen „Eneby“ vertrieben wird. Die IKEA Eneby Bluetooth-Lautsprecher werden in zwei unterschiedlich großen Versionen angeboten und erinnern optisch ein wenig an das Design der siebziger Jahre. Das kleinere Modell hat eine Diagonale von acht Zoll, während die größere Ausgabe zwölf Zoll misst.

Das größere Modell muss grundsätzlich mit einer Steckdose verbunden werden. Zumindest für das kleinere Modell gibt es aber die Option, ein wiederaufladbares Akku-Pack zusätzlich zu erwerben. Der kleinere der beiden Eneby-Lautsprecher kommt ab Werk mit einem Tragegriff und soll so auch für den Einsatz beim Picknick geeignet sein. Beide Modelle sind in Kunststoffgehäusen untergebracht und an der Front mit Polyester-Panelen bezogen. Diese lassen sich bei Bedarf auch abhehmen, um einen rustikaleren Look zu erzielen.

Die Lautsprecher sind in Sachen Funk ausschließlich Bluetooth-fähig, eine WLAN-Unterstützung fehlt. Es wird zudem nur Bluetooth 4.2 unterstützt, der neue Bluetooth 5.0-Standard fehlt noch. Bei Bedarf können sie allerdings auch mit einem 3,5 mm-Klinkenkabel mit einer Audioquelle verbunden werden. Beim kleinen Modell sind jeweils ein 15- und ein 5-Watt-Lautsprecher integriert, während das große Modell zwei 15- und einen 12-Watt-Lautsprecher mitbringt.

IKEA führt mit den neuen Lautsprechern auch einige Zubehörprodukte ein. Es gibt sowohl Wandhalterungen als auch ein Lautsprechergestell, auf dem die Eneby-Modelle befestigt werden können. Der zusätzlich verfügbare Akkublock bietet eine mit 2600 mAh recht magere Kapazität und kann wie erwähnt nur im kleineren Modell eingesetzt werden. Mit 20 Euro fällt der Preis für den Akku vergleichsweise hoch aus.

Da die Energieversorgung mit einem zweipoligen Standard-Gerätekabel erfolgt, kann man keine externen Akkus verwenden. Zumindest beim kleineren Modell wäre dies sicherlich wünschenswert und möglich gewesen. Der 20 x 20 cm große Eneby 20 kostet in Deutschland 50 Euro, während der 30 x 30 cm große Eneby 30 für 89 Euro verkauft wird. Beide Modelle sind sowohl in Schwarz als auch in Hellgrau zu haben.

via WinFuture.de