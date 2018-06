IKEA und Sonos Kooperation: Erster Lautsprecher-Protoyp präsentiert

Knapp ein halbes Jahr nachdem die Kooperation zwischen IKEA und Sonos verkündet wurde, trägt sie bereits Früchte. Die ersten nicht-funktionalen Prototypen wurden erst vor wenigen Tagen auf IKEAs sogenannten „Democratic Design Days“ vorgestellt. Eine erste Skizze in Kombination mit den gezeigten Produkten, geben einen ersten Ausblick auf das, was unter dem Projektnamen SYMFONISK läuft. Natürlich kann sich das Design auch immer noch ändern – in Stein gemeißelt ist hier also gar nichts.

Die finalen Geräte aus der Reihe sollen sich aber vollständig in die bestehende Wi-Fi-Lautsprecher-Sparte von Sonos und IKEAs „Home Smart“-Serie integrieren lassen. Sprich, die smarten Speaker werden wohl auch eine Anbindung zu den intelligenten Geräten des Möbelhauses, einschließlich Leuchten, Dimmern und Schaltern, haben. Und da das SYMFONISK-Baby zur Hälfte schwedische DNA in sich trägt, wird der Lautsprecher wohl auch Halterungen besitzen, mit denen man ihn an der Wand montieren kann.

Die SYMFONISK-Reihe wird das übliche Preissegment von Sonos-Lautsprechern wohl ein bisschen drücken. Derzeit liegen die Kosten für ein Gerät des Unternehmens bei etwa 150 Euro und da munkelt man von einem Preisabfall, wenn IKEA mit ins Spiel kommt. Ein bestätigtes Preisschild wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

„Viele Menschen träumen von eingebauten Soundsystemen, aber nur wenige können es sich leisten. Unser Ziel ist es, durch unsere gemeinsame Arbeit Platz zu sparen, Kabel loszuwerden, Unordnung unsichtbar zu machen und Klang und Musik schöner ins Haus zu bringen.“ Björn Block, Geschäftsführer von Ikea Home Smart

Neben der Zusammenarbeit mit Sonos zeigt IKEA in letzter Zeit mehr und mehr Interesse an Audiogeräten. Der erste Bluetooth-Lautsprecher wurde von dem schwedischen Möbelhaus ja bereits Anfang des Jahres auf den Markt gebracht. Die SYMFONISK-Reihe ist für Sommer 2019 angekündigt.

Quelle: ikea via: theverge