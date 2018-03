Im Osterfieber: Erfinder zeigt selbstgebauten 3D-Drucker für Eier

Für alle, die zu Ostern etwas Besonderes auf den Tisch zaubern wollen, können ihre Eier natürlich weiterhin mit Hilfe von Malmaschinen verschönern oder aber einfach bedrucken. Das funktioniert mit einem umgebauten 3D-Drucker, wie der Erfinder Joris van Tubergen auf seinem YouTube Channel zeigt. Dazu nutzt er einen Ultimaker, bei dem er die Druckplatte durch eine eingebaute Y-Achse ersetzt.

„A small rotary Y-axis experiment turned out into a full featured egg printing device. Including scanning the surface of each individual egg as a preformed 3D printbed.“ Joris van Tubergen