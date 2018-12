Mit diesem Test wird das Unternehmen Informationen über die zurückgelegten Kilometer, Passagiere und alle auftretenden Vorfälle sowie Umwelt- und Sicherheitsdaten sammeln. Ein Fahrer muss dennoch im Auto anwesend sein und die Fahrten werden sich wahrscheinlich erstmal auf die San Francisco Bay Area beschränken. Diese Vorgabe existiert jedoch nur, um die autonomen Fahrzeuge so sicher und komfortabel wie möglich zu gestalten und sie vor dem Gesetzgeber sowie der breiten Öffentlichkeit als vertrauenswürdig zu zeigen.

Neben den enormen technischen Herausforderungen, müssen Unternehmen mit autonomen Fahrzeugen auch immer gegen Sicherheitsbedenken ankämpfen. Denn, wie das Beispiel aus dem letzten Jahr in Arizona zeigt, wo ein autonomes Uber-Fahrzeug einen Fußgänger erwischte und tötete, haben solche Autos immer noch Schwachstellen. Um das Vertrauen wieder aufzubauen, müssen die Unternehmen ihre Bemühungen erhöhen und es erfordert ein massiven Vertrauensvorschuss, seitens der Nutzer.

Zoox veröffentlichte letzte Woche seinen ersten Sicherheitsbericht, der dieses Attribut als grundlegenden Baustein für das Unternehmen bezeichnet. Hier würde man sowohl tatkräftig an Hard- und Software für selbstfahrende Fahrzeuge arbeitet, damit diese so sicher wie möglich sind. Mittlerweile verfügen mehr als 60 Unternehmen über eine kalifornische Genehmigungen, ihre autonomen Fahrzeuge zu testen, doch bisher sind nur Mitarbeiter und Forscher mit den Autos gefahren.

Im Oktober erhielt Googles selbstfahrendes Auto Waymo als erstes Unternehmen die Erlaubnis, autonome Fahrzeuge in Kalifornien ohne zusätzlichen Beifahrer zu erproben. Der Google Ableger, arbeitet seit einem Jahrzehnt an selbstfahrenden Fahrzeugen und hat nun auch die Genehmigung der Public Utilities Commission eingeholt, jede Person mit dem autonomen Auto zu transportieren. Deshalb begann Waymo Anfang Dezember, einen kleinen bezahlten Fahr-Service in Arizona anzubieten, allerdings haben diese Autos auch Backup-Fahrer.

Der Service, genannt Waymo One, beschränkt sich auf ein etwa 100 Quadratkilometer großes Gebiet in und um Phoenix. General Motors ist auch dabei, den Weg für autonome Fahrzeuge zu ebnen und unteranderem auch Cruise, die planen, ihren Ride-Hailing-Service im nächsten Jahr in mindestens einer US-Stadt zu starten. Eine weitere selbstfahrende Autofirma, Drive.ai, bietet seit dem Sommer Kurzstreckenfahrten für alle Fahrer in Frisco, Texas, und Arlington, an.

via: usnews