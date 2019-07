London – meine absolute Lieblingsstadt! Es gibt dort so viele ikonische Dinge, die das Stadtbild bestimmen. Da ist zum Beispiel der Elizabeth Tower, der den meisten als “Big Ben” bekannt ist, der weltberühmte Werbe-Screen am Picadilly Circus, der Buckingham-Palast, der Tower of London und so vieles mehr.

Aber auch auf den Straßen setzt sich das fort, wo nämlich die nicht minder ikonischen Taxis und die Doppeldecker-Busse unterwegs sind. Allein diese Fahrzeuge sorgen bei mir schon dafür, dass sich dieses besondere London-Feeling bei mir einstellt, wenn ich die Stadt wieder einmal betrete. Leider gibt es auf den Straßen Londons nicht nur diese Busse und Taxis, sondern auch eine gefühlte Fantastilliarde weitere Autos, die dafür sorgen, dass die Luft in der englischen Hauptstadt nicht gerade die allerfeinste ist.

Längst versucht die Stadtregierung, da entgegenzuwirken. Mit verschiedenen Maut-Systemen versucht man, einige Autos aus der City fernzuhalten, außerdem experimentiert man bereits mit Straßen, in denen nur noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge fahren dürfen. Jetzt zündet man die nächste Stufe auf dem Weg zu einer umweltverträglicheren Innenstadt: Die kultigen Busse gibt es ab sofort nämlich auch in der Geschmacksrichtung “Elektro”!

Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, kommt der Bus selbstverständlich wieder in dem so typischen und markanten Rot, ansonsten ist natürlich vieles anders. Verantwortlich für das Teil sind die Chinesen von BYD, die mit dem britischen Unternehmen ADL eine Partnerschaft eingegangen sind und diese Busse des Typs Enviro400EV auch in Schottland produzieren lassen.

Die aus Aluminium bestehende Karosserie ist 10,9 Meter lang, 4,3 Meter hoch und 2,55 Meter breit. Insgesamt 67 Sitzplätze stehen zur Verfügung, 24 unten und 43 oben. Die 382 kWh-Akkus sollen laut BYD eine Reichweite von 250 Kilometern ermöglichen. Insgesamt fünf Busse dieses Typs sind einsatzbereit und verkehren auf der Route 43 auf einem 15 Kilometer langen Teilstück, welches die London Bridge und zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten mit einschließt. Der Busbetreiber Metroline feiert natürlich die elektrischen Neuankömmlinge entsprechend:

Der Start der neuen Elektrobusse auf der Route 43 ist sowohl für Metroline als auch für London ein Triumph. In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von BYD und ADL haben wir diese neuen Busse entwickelt, bei denen wir aus unseren Versuchen mit ihren Prototypen gelernt haben. Adrian Jones, Engineering Director bei Metroline

Neben der Linie 43 soll in Zukunft auch die Route 134 ausschließlich von elektrisch angetriebenen Bussen bedient werden, was aber sicher noch eine Zeit dauern wird. Bis 2037 hat man in London noch Zeit — bis dahin sollen alle Busse mit Verbrenner aus der Stadt verbannt sein. In diesem Zeitfenster bekommt man das sicher hin — BYD ADL haben bereits auf weiteren Routen E-Busse im Einsatz, zu denen sich jetzt die ersten fünf von 37 Doppeldecker-Bussen gesellen. London hat den Umbau zur umweltfreundlichen Stadt in Angriff genommen, während China seine Vormachtstellung bei elektrischen Bussen weiter ausbaut.

Quelle: Electrive