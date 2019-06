Indien will in den Weltraum: Eigene Raumstation soll 2030 kommen

Als ich klein war, gab es im Wesentlichen zwei Mächte auf unseren Planeten, die den Weltraum erobern wollten: Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Sowjetunion gibt es schon längst nicht mehr, einer der wichtigsten Player im All sind die Russen allerdings weiterhin.

Längst sind es aber nicht mehr nur die beiden Nationen: Die europäische ESA beispielsweise ist seit vielen Jahren mit im Boot bei der Internationalen Raumstation, China, Indien und viele mehr sind ebenfalls aktiv. Auch Indien ist seit knapp zwei Jahrzehnten damit beschäftigt, in die bemannte Raumfahrt einzusteigen: Das Projekt “Gaganyaan” soll laut Planung erstmals im Jahr 2022 ein eigenes bemanntes Raumschiff ins All bringen.

Diese Pläne haben die Inder nun sehr ambitioniert erweitert und zwar um eine ganz eigene Raumstation. Bereits für 2030 ist der Launch angestrebt, ließ Kailasavadivoo Sivan, der Leiter der indischen Raumfahrtbehörde (ISRO) nun laut indischen Medien durchblicken. Bereits im nächsten Monat will man erneut eine Sonde zum Mond bringen, aber dann dürfte man sich auf das Raumstation-Projekt fokussieren.

Diese Station wird deutlich kleiner sein als die ISS, heißt es. Während es die Internationale Raumstation in aktueller Ausbaustufe bereits auf etwa 450 Tonnen Gewicht bringt, werden für die indische Variante etwa 20 Tonnen angestrebt. Es soll damit auch maximal möglich sein, Astronauten zwischen 15 und 20 Tagen zu beherbergen.

Man wird auf dieser Station also nicht Experimente ausführen können, die sich mit den Langzeitauswirkungen der Schwerelosigkeit auseinandersetzen, Experimente zur Mikrogravitation sind allerdings durchaus möglich.

Seit drei Jahren arbeiten indische Wissenschaftler bereits am Project “Spadex” und damit an einem eigenen Docking-System. Mit dem soll es möglich werden, möglichst unkompliziert Besatzung, Fracht und Treibstoff von einem Raumfahrzeug zum anderen befördern zu können. Dieses System stellt eine Grundlage dafür dar, dass die Pläne mit einer eigenen Raumstation realisiert werden können.

Ursprünglich wollte sich Indien auch an der ISS beteiligen, diese Pläne dürften nun aber nach den neuesten Informationen endgültig vom Tisch sein. Da hier in Deutschland in der Politik genügend Dinge verbockt werden, werde ich mich jetzt hüten, mit dem erhobenen Zeigefinger über Probleme in Indien zu diskutieren. Aber es erstaunt mich schon, dass in diesem so schnell wachsenden Land die finanziellen Möglichkeiten für eine eigene Raumstation gegeben sind, während gleichzeitig Millionen im eigenen Land hungern.

Nichtsdestotrotz können wir konstatieren, dass es künftig voller wird im Weltraum: Immer mehr Nationen wollen zum Mond, zum Mars oder sonstwohin, es entstehen neue Raumstationen und dank privater Unternehmen wie SpaceX wird das All künftig auch touristisch erschlossen. Mit Indien schickt sich eine weitere Nation an, dort kräftig mitzumischen.

Quelle: Times of India via Engadget und Heise