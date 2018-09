Indonesien: Tausche Plastikmüll gegen Busfahrkarte

Der Ausbau und das Wahren der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs wird in der zunehmend durch Pendler gekennzeichneten Welt immer wichtiger. Während viele von uns sich über häufige Betriebsstörungen und die steigenden Ticketpreise beschweren, macht Indonesien einen großen Schritt in diesem Bereich.

Pendler in Surabaya können dort seit Mai die Kosten ihrer Busfahrkarte mit Plastikmüll begleichen. Bürgermeisterin Tri “Risma” Rismaharini hat zusätzlich zur Vorstellung von komplett neuen, komfortableren Bussen im April diese Tarifänderung bekannt gegeben. Durch diese Aktion und durch die Anschaffung von für behinderte, ältere und schwangere Personen leichter zugänglichen Bussen, sollen mehr Menschen einen Umstieg auf die Sammelbeförderung in Erwägung ziehen.

Das ganze ist dabei recht einfach gestaltet. Pendler nehmen ihre Plastikabfälle von Zuhause mit und bringen diesen zu ausgewählten Haltestellen oder Recyclinghöfen. Dort wird dann der Müll korrekt entsorgt und der Pendler erhält sein Busticket. Indonesien produziert jedes Jahr unglaubliche 187,2 Millionen Tonnen Plastikabfälle und liegt dabei auf Platz 2 hinter (nicht überraschend) China.