Initiative für Jobsuchende: Facebook startet eigene Bildungsplattform

Facebook entwickelt sich vom Gründer einer Social Media Seite zu einer Online-Weiterbildungs-Plattform. Seit einigen Monaten ermöglicht Facebook schon die Bewerbung auf Stellenanzeigen direkt über das Netzwerk. Damit greift man unmittelbar das Portal LinkedIn an, das sich ja auf die Vernetzung von Arbeitnehmern und -gebern spezialisiert hat. Mit einer Million Arbeitsplätzen, die über Facebook schon vermittelt wurden, will man nun den nächsten Schritt gehen. Dazu hat man ein neues Bildungsportal gestartet, das sich “Learn with Facebook” nennt.

Bevor wir auf die Funktionsweise des neuen Features eingehen, will ich zuerst erklären, warum sich Facebook um eine Konkurrenzposition zu LinkedIn bemüht. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Benutzerwachstum von unter zwei Prozent, und zwar weltweit. Die Benutzerzahlen stagnierten in den USA und Kanada und gingen in Europa sogar zurück. Das liegt vor allem daran, dass es immer noch und immer wieder sehr schlechte Presse über Facebook gibt.

Es ist also logisch, dass die Plattform neue Anwendungen und Dienste entwickelt, die neue Benutzer anlocken und andere Anwendungsbereiche erschließen soll. So startet “Learn with Facebook” in den USA mit 13 kostenlosen Online-Kursen, die etwa zehn Minuten lang sind und sich auf den Bereich des digitalen Marketings und berufsbezogene Fähigkeiten in diesem fokussieren. Die Kurse sind sowohl für Arbeitssuchenden als auch für Profis ausgelegt.

So sind die Kurse etwa betitelt mit den Worten „Discover Social Media Marketing“ und „Grow a Thriving Community“. In Zukunft will Facebook mehr Partner an Land ziehen, wodurch die Anzahl der Kurse und das Angebot weiter steigen soll. Zudem bietet Facebook auf der Plattform eine Funktion, mit der sich Mentoren mit ihren Schülern vernetzen können. Das Portal ist also ganz klar auf die berufliche Entwicklung ausgerichtet.

“Wir beabsichtigen, die Inhalte zu erweitern, um sicherzustellen, dass wir uns mit marktwirtschaftlichen und beruflichen Fähigkeiten weiterentwickeln. Für uns geht es darum, die Bedürfnisse der Arbeitssuchenden zu erfüllen. Zu diesem Zeitpunkt arbeiten wir mit Partnern zusammen, aber wir sind offen für alle Möglichkeiten, diesen Bedarf zu decken.” Fatima Saliu, Leiterin des Policy-Marketings bei Facebook

Fatima Saliu, Leiterin des Policy-Marketings bei Facebook, sagt, dass man den Ball mit diesem Programm erstmal ins Roll bringen will. So soll ausgelotet werden, wie Facebook das Portal längerfristig weiterentwickeln kann. Wie Saliu gegenüber Techcrunch erklärt, seien Facebooks Pläne im Bildungsbereich aber weitaus ambitionierter als das. Denn das soziale Netzwerk hat in den vergangenen Monaten viele Partnerschaften mit Berufsschulen abgeschlossen und könnte dieses Know-how künftig auch auf die neue Bildungsplattform übertragen.

via: techcrunch