Innovativ: Ford entwickelt Hundehütte mit Noise-Cancelling-Technologie

Hunde hören viel höhere Frequenzen, die für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar sind. Sicherlich sagt euch allen die Hundepfeife etwas, die für den Menschen nicht hörbar ist, für den Hund hingegen schon. Natürlich machen ihnen lautere Töne auch viel mehr zu schaffen. Das kennt so mancher Hundebesitzer vor allem an Silvester, wenn sich ihr Vierbeiner vor Panik vor dem Feuerwerk unter dem Tisch verkriecht.

Das Ganze ist herzzerreißend mit anzusehen und deshalb setzt sich nun Autohersteller Ford für den besten Freund des Menschen ein. Um Hunden und ihren Besitzern den Neujahrsbeginn so angenehm wie möglich zu machen, hat Ford einen geräuschunterdrückenden Zwinger-Prototypen entwickelt. Er wurde von der Lärmschutztechnologie inspiriert, die auch in Fords Edge-SUV eingebaut ist, um Motor- und Getriebegeräusche hörbar zu reduzieren.