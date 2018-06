Instagram: Kommen jetzt die 60-Minuten-Videos?

Erst gestern berichteten wir darüber, dass Facebook mehr Musik auf die Plattform bringen möchte. Das ist nicht nur eine gute Geschichte für uns Nutzer, sondern natürlich auch ein weiterer Versuch Facebooks, mehr Videos zu generieren und YouTube damit dessen User abspenstig zu machen.

Mark Zuckerberg machte ja keinen Hehl daraus, dass Video-Inhalte für Facebook ganz weit oben auf der Prioritäten-Liste stehen. Das gilt aber ganz offensichtlich nicht nur für das eine Pferd im Stall, sondern zumindest auch noch für Instagram, welches ebenfalls schon lange unter dem Facebook-Dach zuhause ist.

Dazu passt jetzt eine Meldung des Wall Street Journals, welches nämlich davon berichtet, dass darüber nachgedacht würde, die mögliche Länge von Videos auf Instagram signifikant zu erhöhen. Aktuell kann der Dienst, der sich derzeit über 800 Millionen aktive Nutzer (300 Millionen, die täglich die Stories nutzen) freuen kann, ermöglicht derzeit 15-Sekunden-Clips in den Stories, im normalen Feed können Videos bis zu 60 Sekunden lang sein.

Liegen die Quellen des WSJ richtig, dann erwägt man bei Instagram/Facebook, die Länge der Videos auf der einstigen Bilder-only-Plattform auf satte 60 Minuten auszudehnen. Eine Stunde Video — das bedeutet, dass die Macher dieser Clips unendlich viele neue Möglichkeiten für Videos oder ganze Sendeformate bekommen. Aber es bedeutet selbstverständlich auch ganz neue und verbesserte Einnahmequellen für das Video, welches dann deutlich besser Werbung platzieren kann.

Das Wall Street Journal beruft sich auf Leute, die mit der Materie vertraut sind und die davon sprechen, dass diese Überlegungen bislang aber noch recht zaghaft seien. Es ist also noch längst nicht entschieden, dass Instagram diese langen Videos tatsächlich integrieren wird. Wie diese Quellen berichtet, wird derzeit sowohl mit Publishern als auch Content-Erstellern verhandelt und es liegt auf der Hand, dass auch die Ergebnisse bei diesen Gesprächen in die Entscheidung mit einfließen.

Was noch durchgesickert ist: Sollten die 60-Minuten-Clips kommen, würde sich Instagram für Vertikal-Videos entscheiden, also Hochkant-Videos im Portrait-Modus. Der Instagram-Gemeinde würde diese Entscheidung sicher entgegen kommen, was das Format angeht — ob allerdings die Aufmerksamkeitsspanne der durchschnittlichen Nutzer so weit reicht, dass man sich auch Videos mit 10, 30 oder gar 60 Minuten Länge reinzieht, bezweifle ich gerade noch ein wenig.

Was sagt ihr? Wären Clips von bis zu einer Stunde Länge für euch ein wünschenswertes neues Instagram-Feature, oder ist es dafür einfach die falsche Plattform?

Quelle: Wall Street Journal via Phonearena