Instagram: Selfie mit totem Vater – sieht so Trauer aus?

Trauer ist sowieso schon ein unsagbar schwieriges Thema. Menschen reagieren unterschiedlich, trauern unterschiedlich. Online ist es nochmal eine andere Nummer: Dürfen Eltern auf die Facebook-Konten ihrer verstorbenen Kids zugreifen? Und wie soll/darf/muss man öffentlich trauern, wenn beispielsweise ein Promi abtritt oder es einen Terroranschlag gab?

Immer wieder stellt man fest, dass es im Netz Menschen gibt, die anderen vorschreiben möchten, wie sie ihre Trauer zeigen dürfen. Der Selbstmord eines Superstars soll nicht öffentlich betrauert werden fordern einige, weil es schließlich so viele andere Selbstmörder gibt, an die nicht gedacht wird. Andere stören sich daran, dass Leute als Zeichen der Trauer „RIP“-Postings veröffentlichen oder — im Fall eines Terroranschlags — eine Landesflagge als Profilbild wählen, um sich solidarisch zu erklären.

In allen Fällen bin ich der Meinung, dass in jedem dieser Beispiele der Trauernde selbst entscheiden darf, wie er diese Trauer auch öffentlich auslebt und zeigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass es bei diesem komplizierten Thema keine Grenzen gäbe. Wenn ich überlegen müsste, wo diese Grenze überschritten wird, dann wäre das definitiv bei folgendem Fall:

Selfie mit einem Toten

Die Serbin Jelica Ljubicic ist nach eigenen Angaben Sängerin und Model. Anscheinend gelang es ihr zumindest, sich auf diesen Talenten basierend auf Instagram eine solide Basis von immerhin über 26.000 Abonnenten heranzuzüchten. Ihren Fans teilte sie ihre Trauer mit, denn gerade eben erst sei ihr Vater im Krankenhaus verstorben. Ihr Text klingt so, wie man es von einem trauernden Menschen erwartet:

Wir haben gekämpft so sehr wir konnten, aber wir haben es nicht selbst in der Hand. Wir entscheiden nicht, wie lange wir leben. Er verließ uns im 67. Lebensjahr. Danke für alles, ich bin dankbar, dass ich deine Tochter bin und dich als meinen Vater habe. Danke, dass Du uns auf den richtigen Weg gebracht hast. Ruhe in Frieden, du wirst immer in unseren Herzen bleiben.

Nichts wäre auszusetzen gewesen an diesen Sätzen — hätte Jelica nicht gleichzeitig auch noch ein Bild gepostet. Auf diesem sieht man sie in Pose — im Krankenzimmer ihres frisch verstorbenen Vaters. Im Bild seht ihr ihn leblos in seinem Bett liegen, aufgehübscht hat sie ihr „Werk“ dann noch mit einigen Emojis. So sieht ihr mittlerweile gelöschtes Trauer-Posting aus.

Und spätestens hier ist eben der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr finde, dass jeder so trauern soll, wie er möchte. Macht, was ihr wollt in eurer Trauer — heult, verkriecht euch, gebt irgendeinem Gott oder sonstwem die Schuld und nervt eure Freunde, weil ihr Schultern zum Ausheulen braucht. Aber postet nicht den soeben verstorbenen Menschen auf Instagram!

Ich möchte ihr noch nicht einmal unterstellen, dass sie nicht zu Tode betrübt ist und sie ihrem Vater nachweint. Aber ich frage mich dennoch, wie man sowas tun kann. Wie wirft man sich in Pose, wenn man auf dem Smartphone-Display den toten Vater im Hintergrund sieht? Wie oft wiederholt man den Schnappschuss, wenn man mit dem Resultat noch nicht ganz glücklich ist?

Es kam, was kommen musste: Ein riesiger Shitstorm! Natürlich fragten ihre Fans, was genau denn mit jemandem nicht stimmt, der so ein Bild veröffentlicht. Sie war von der Wucht des Protests so überrascht und getroffen, dass sie nicht nur das besagte Bild wieder löschte, sondern auch ihren Instagram-Account vom Netz nahm.

Normalerweise frag ich immer in die Runde, wie ihr die Dinge seht und bewertet, aber unabhängig davon, was ihr denkt, bin ich nicht bereit, von meinem Standpunkt abzurücken: Sowas gehört einfach nicht veröffentlicht. Ich möchte nicht eure toten Partner oder Partnerinnen sehen, auch keine sonstigen Familienmitglieder oder sonst wen. Und noch weniger möchte ich, dass ihr euch vor diesen Verstorbenen in Pose werft.

Mit sehr viel gutem Willen kann man sich vermutlich einreden, dass das ein Einzelfall eines Menschen war, der sein Tun schlicht nicht überlegt hat. Ich fürchte jedoch, dass hier eine Tür geöffnet wurde, die wir nie wieder verschließen können. Es wird irgendwann wieder jemand so pietätlos sein und man mag sich nicht ausmalen, wie so ein Foto aussehen kann, wenn beispielsweise die ungeliebte Schwiegermutter stirbt oder ähnliches.

Mir hat es echt die Sprache verschlagen, als ich die Story heute gelesen habe und ja: Ich wünsche mir in der Tat inständig, dass dieses Beispiel bitte nicht Schule macht!

via vt.co