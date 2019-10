Instagram Threads: Messenger kann man ja nie genug haben

Wie viele Messenger braucht der Mensch? Und wie viele braucht der Mensch, der in den Facebook-Netzwerken unterwegs ist? Letzter hat bekanntlich den Facebook Messenger zur Verfügung, aber auch WhatsApp gehört bekanntlich zur Familie. Wem das nicht reicht, der kann zudem auch bei Instagram die Chat-Funktion nutzen, auch wenn die eher rudimentär ausfällt.

Das reicht Mark Zuckerberg und seiner Mannschaft aber nicht, also hat man für die Instagram-Kundschaft nun auch damit begonnen, “Instagram Threads” auszurollen, sowohl für iOS als auch Android. “Threads ist eine eigenständige App, die auf Privatsphäre, Geschwindigkeit und deine engen Freunde ausgerichtet ist”, erklärt man uns auf dem Facebook-Blog. In der App können wir Fotos, Videos, Nachrichten, Stories und mehr teilen und zwar mit den Menschen, die wir bei Instagram als “enge Freunde” ausgewählt haben.

Das ist also der Punkt: Ihr sollt Inhalte möglichst schnell teilen können und zwar mit den Menschen, die sich in eurem Inner Circle befinden. Der Fokus liegt hier aber auf Fotos und Videos, wenn ihr die App startet, ist sofort die Kamera aktiv. Bis zu acht eurer engen Freunde könnt ihr als Shortcuts auf den Screen legen. Ihr könnt also tatsächlich besonders schnell Fotos und Videos an diese Leute schicken, Text und Gekritzel könnt ihr gegebenenfalls noch ergänzen, wenn ihr wollt.

Die gesendeten Nachrichten tauchen dann auch in den Direct Messages von Instagram auf, ansonsten bleibt diese Funktion aber unberührt von “Threads”. Eure Kontakte müssen also nicht zwingend auch Threads installiert haben, um auf eure Fotos antworten zu können und wer keine Lust auf Threads hat, wird auch weiterhin ganz normal die Direct Messages nutzen können. Facebook bzw. Instagram möchte auf diese Weise erreichen, dass ihr mit euren engen Freunden leichter im Kontakt bleiben könnt, möglichst oft kurze Foto- oder Video-Schnipsel verschickt.

Bei euren Dateien könnt ihr auswählen, ob sie nur einmal oder mehrfach ansehbar sind bzw. ob sie im Chat erhalten bleiben. Damit eure Freunde auch tatsächlich auf dem Laufenden sind, was bei euch gerade los ist, könnt ihr auch Statusmeldungen raushauen. Dabei gibt es vorausgewählte wie “bin am ackern” oder “bin am chillen”, ihr könnt aber natürlich auch eigene verfassen.

Die Status-Funktion ist optional und nicht vorab aktiviert. Ihr habt also jederzeit die Kontrolle darüber, ob eure Freunde diese Meldungen zu sehen bekommen — und welche eurer Freunde sie sehen können. Im Grunde also nichts anderes als die Status-Features, die ihr von anderen Apps kennt, nur mit dem Unterschied, dass das hier für ein intimeres Publikum gedacht ist.

Natürlich weist Facebook — wieder mal — drauf hin, wie wichtig ihnen der Punkt Privatsphäre ist und erklärt das in einem eigens verfassten Beitrag. Ihr habt jedenfalls tatsächlich gut im Blick, welche Leute ihr erreicht mit euren Meldungen und müsst nicht wie bei Instagram aufpassen, dass ihr eure Suff-Fotos nicht versehentlich an wen ganz anders schickt außerhalb der engen Kontakte.

Ob es dafür zwingend eine neue App braucht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jetzt ist sie jedenfalls da bzw. wird derzeit ausgerollt. Möglich also, dass noch nicht jeder die App auf seinem Smartphone installieren kann — in dem Fall geduldet euch also noch ein bisschen. Was haltet ihr von der Idee? Überfällig oder doch eher überflüssig?