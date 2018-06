Smartphones, smarte Kühlschränke, intelligente Städte – alles und jeder ist vernetzt. Das ist die Zukunft. Wie oft haben wir hier schon über Smart Cities berichtet, in denen Straßenlaternen, Häuser und Drohnen miteinander kommunizieren? Was oft vergessen oder vielleicht auch absichtlich außer Acht gelassen wird, sind unsere Straßen.

Die sind in der heutigen Zeit ziemlich dumm, um es mal an der Intelligenz eines Smartphones zu messen. Sie sind außerdem teuer in der Wartung, wie ich schon in meiner News zu den Drucker-Drohnen festgestellt habe, und eigentlich nur Wegführer. Doch, wenn wir uns auf ihnen ständig zu Fuß oder auf vier Rädern bewegen, könnte man die Funktionen auch ausweiten, oder?

Genau diese Idee hat ein in Kansas City ansässiges Startup namens Integrated Roadways aufgegriffen. Die sogenannte „smart pavement“-Vision des Unternehmens verspricht ein intelligentes Straßenpflaster, das fahrende Autos erkennt. Dabei wird der Asphalt durch vorgefertigte Betonplatten ersetzt, die man wohl auch in bestehende Straßen integrieren kann.

In die Platten sind verschiedene Sensoren integriert, die Fahrzeuge in Echtzeit tracken und dabei den Standort und die Geschwindigkeit der Autos übermitteln. Die Idee hat vor allem den Vorteil, dass die Straßen Unfälle erkennen würden und automatisch Hilfe rufen könnten. Auch bei Staus könnte das intelligente Straßennetz eine Bereicherung sein. Durch die Bewegungsdaten der Autos können diese nämlich erkannt und im besten Fall sogar vermieden werden, da man alternative Verkehrsrouten vorschlagen würde.

Dazu müssten die smarten Betonplatten natürlich mit den Autos und deren Infotainmentsystem kommunizieren. Auch das sieht das Konzept des Startups vor. Man möchte die aufgenommenen Daten per Glasfaser übertragen und in der Zukunft sollen die Straßen in das 5G-Netz integriert werden.

Soweit so gut, doch auch diese Technologie muss man hinterfragen. Warum ist eine smarte Straße notwendig? Angenommen, unsere Autos würden in nicht allzu ferner Zukunft miteinander kommunizieren und in das Internet der Dinge integriert werden, dann hätte sich das Stauvermeidungs- und Unfallproblem doch in Luft aufgelöst?

Dazu kommt, wie immer, der Datenschutz. Das Unternehmen gibt zu, dass sie anhand der gesammelten Daten exakt sagen können, welches Fahrzeug einer bestimmten Marke über die Straße brettert. Wie sicher werden diese Informationen gewartet? Könnte man diese missbrauchen? Bislang ist das Konzept nur ein Konzept. Ob wir uns jemals auf intelligenten Straßen fortbewegen, steht noch in den Sternen.

Was meint ihr? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare!

via: futurism