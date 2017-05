Intel Core X: i9-Prozessor mit 18 CPU-Kernen und einem Teraflop

Seit ein paar Wochen leaked es vor sich hin, jetzt ist es offiziell: Intel erweitert seine Prozessorreihe um ein neues Modell sowie um eine Prozessorfamilie, quasi als Antwort auf AMDs kürzlich vorgestellten Ryzen Threadripper. Die Prozessorfamilie heißt X-Series, die eine Reihe gepimpter Specs und Features mitbringt, welche im i5, i7 sowie im neu vorgestellten i9-Prozessor implementiert sind.

Der wird in fünf Varianten kommen, von dem die schwächste zehn Kerne und die stärkste, Intel Core i9-7980XE genannte, 18 Kerne bei jeweils der doppelten Anzahl Threads besitzen wird. Damit setzt Intel nochmal zwei Cores auf AMDs Ryzen Threadripper drauf und kündigt gleichzeitig für die gesamte X-Series-Prozessorfamilie eine neue Plattform an. Die heißt Basin Falls und bringt den neuen Sockel LGA-2066 mit, sowie den neuen Intel Chipsatz X299, der ein Update von Mainboard-Chipsätzen mit Kaby-Lake-Prozessoren der Baureihe Core i-7000 ist.

Maximal profitieren nur Skylake-Prozessoren vom Basin Falls-Unterbau, der vier DDR4-Kanäle und bis zu 44 PCIe-Lanes in Version 3.0 an die CPU anbindet. Dazu zählen alle i9-Modelle und zwei i7-Varianten, die Kaby-Lake i7-CPUs müssen sich dagegen mit zwei Speicherkanälen und 16 PCIe-Lanes begnügen.

Upgraded hat Intel zusätzlich die Turbo Boost-Funktion, erlaubt Extreme Mega-Tasking (ja, das heißt wirklich so, siehe Folie 10 in der passenden Präsentation) und soll genauso butterweiches Bearbeiten von 4K- wie auch Virtual Reality-Inhalten erlauben. Und wem das alles noch nicht reicht, dem gibt Intel eine Reihe Übertaktungstools an die Hand. Intel bemüht sich, seine achte Prozessorgeneration zu Weihnachten auf den Markt zu bringen und die Performance seiner aktuellen i7-CPUs nochmal um rund 30 Prozent zu steigern.

Intel Compute Card

Und weil schließlich gerade die Computex stattfindet, legt Intel noch einige Infos zur Compute Card nach. Ich nenne sie einfach mal Kreditkartencomputer aufgrund der Bauweise. Intel möchte mit der Compute Card noch mehr in Richtung VR gehen und arbeitet deshalb mit HTC zusammen, die bekanntermaßen mit der Vive die bislang beste VR-Erfahrung anbieten und diese verbessern möchten.

In der Zusammenarbeit soll Intels WiGig-Technologie ausgebaut werden, um die VR-Brillen von HTC endlich von lästigen Kabeln zu befreien, ähnlich dem Prototypen, den Oculus letztes Jahr vorgestellt hat. Die Bilder sollen dabei trotz Kabelfreiheit weiterhin verzögerungsfrei dargestellt werden und auch akkutechnisch lange durchhalten. Das Ganze sollte den VR-Markt meiner Ansicht nach noch Mal ein gutes Stück nach vorne bringen, was Google bereits mit Daydream verstanden und seine VR-Vision direkt mobil gemacht hat. Virtual Reality mit einem riesigen Rechner, zig externen Sensoren und rumpeitschenden Kabeln ist halt sowas von 1999… wenn VR damals ein Thema gewesen wäre.

Und damit das alles auch marketingtechnisch in Schwung kommt, veranstaltet Intel das erste Vsport Tournament, namentlich natürlich an E-Sport angelehnt. Das heißt The Unspoken, ist seit dem 13. Mai im Gange und geht am 3. Juni ins Finale, in dem acht Finalisten im Oculus Flagship Store in New York City um die Krone kämpfen. Weitere Infos findet ihr hier.