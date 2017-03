Intel produziert wieder Chips für Smartphones… zumindest indirekt

Bei SoCs für Smartphones denkt man zuerst an all die Snapdragons, Kirins, Exynos und MediaTeks. Weniger an einen Prozessorhersteller, der bei Desktops und Servern weiter die Nase vorn hat: Intel. Die Kalifornier waren mit der mobilen Variante des Atom-Prozessors mobil nicht so ganz erfolgreich, aber ihr Partner Spreadtrum will nochmal einen Versuch starten.

Das chinesische Unternehmen entwickelt momentan einen Octa-Core-Prozessor, der auf Intels Atom-CPU mit der Airmont-Architektur basiert. Der Chip mit dem minimal einprägsamen Namen Spreadtrum SC9861G-IA soll laut dem Hersteller in Midrange- und High-End-Smartphones verbaut werden und deutlich leistungsstärker sein, als die Atom-Chips, die Intel damals selbst produziert hatte. Wobei die Specs eher auf Mittelklasse schließen lassen.

Auf dem SoC ist der achtkernige Atom mit zwei Gigahertz Taktung (Octa-CoreBFD-S) verbaut, unterstützt vom Grafikchip PowerVR GT7200 und Support für eine Dualkamera mit 13 Megapixeln Auflösung pro Linse.

Außerdem kann der Spreadtrum SC9861G-IA Displays mit WQXGA-Auflösung ansteuern (2560 x 1600 Pixel) und Videos mit dem H.265-Codec abspielen. Der Standard wird dank der geringeren Bitrate bei gleichbleibender Qualität in Zukunft bei allen Streaming-Anbietern genutzt werden.

Der Prozessor auf dem SoC wird übrigens in 14nm-Verfahren produziert, also in der gleichen Transistorgröße wie bei Intels Kaby Lake- und Skylake-Prozessoren für Desktop-PCs und Laptops. Steigt Intel über diesen indirekten Weg also doch wieder in den Mobilprozessor-Markt ein, den sie letztes Jahr verlassen hatten?

Eventuell. Zumindest wird Intel weitere Chips mit Fokus auf den IoT-Markt bauen und dann auch Netzwerkkomponenten in die selbst entwickelten SoCs integrieren. Der Markt wächst vor allem in der berühmten Industrie 4.0 gerade rapide und stellt für Intel somit eine Chance dar, dort Fuß zu fassen. Auf dem Markt der SoCs für Smartphones wird es aufgrund der massiven Konkurrenz wohl deutlich schwieriger.

Ob Smartphones mit dem Spreadtrum SC9861G-IA in den Westen kommen, bleibt dagegen fraglich. Das Modem unterstützt nämlich die Standards TD-LTE, FDD LTE, TD-SCDMA, WCDMA und EGG LTE. Das lässt darauf schließen, dass der Chip für Smartphones im chinesischen Raum gedacht sein wird, wenn er im zweiten Quartal 2017 in Produktion geht.