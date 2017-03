Intelligentes Kissen „Somnox“ als Einschlafhilfe mit Atembewegungen

Ihr seid beim Schäfchenzählen mittlerweile schon im fünfstelligen Bereich und wisst nicht, wie ihr schnell ins Land der Träume sinken könnt? Ein Studententeam aus Holland von der Technischen Universität Delft hat für dieses Problem das intelligente Kissen namens Somnox entwickelt. Es soll Menschen mit Schlafstörungen helfen, leichter einzuschlafen.

Es sieht aus wie eine große Erdnuss und hat viele Sensoren verbaut, die aktiv werden, sobald der Nutzer das Kissen in den Arm nimmt oder eben löffelt. Dadurch wird der Schlafrhythmus des Nutzers wahrgenommen und durch verschiedene Algorithmen interpretiert. Die Daten verhelfen dem Kissen wiederum dabei, selbst Atembewegungen nachzuahmen, die dem Nutzer helfen sollen, schneller einzuschlafen. Das Gerät ist also ein Schlaf-Buddy, frei nach dem Motto: Zusammen ist man weniger allein.

Das atmende Kissen ist das Resultat aus Untersuchungen des Studententeams. Diese haben nämlich gezeigt, dass das Gefühl von Atembewegungen neben einem, auch die eigene Atemfrequenz beeinflusst. Und da ein ruhiger Atem den ganzen Körper herunterfahren und entspannen kann, ist das ein besonders wichtiges Element, wenn es ums Einschlafen geht.