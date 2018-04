Interaktive Infografik: Wie sieht die Smart City der Zukunft aus?

Die intelligente Stadt von morgen – eine bunte Wundertüte, die alles verspricht und alles sein kann. Innovatives Stadtmanagement, Sicherheit, Bequemlichkeit und natürlich das Internet. Angefangen bei smarten Straßenlaternen, die nicht nur Umweltsensoren, Videoüberwachung und einen Kennzeichenleser beinhalten bis hin zu autonom fahrenden Fahrzeugen im Carsharing-Angebot. Die Zukunft heißt: Vernetzung aller digitalisierten Dinge.

Doch wie wird die Smart City in ein paar Jahren wirklich aussehen? Fest steht, dass die Zahl solcher Städte in Zukunft weltweit ansteigen wird. Bereits 2050 sollen 70 Prozent der Weltbevölkerung in ihnen leben. Doch welche innovativen Technologien machen eine Smart City aus? Und in welchem Jahr können wir mit ihnen rechnen?

Schön und anschaulich zeigt dies eine interaktive Infografik des Unternehmens EBERLE Controls, die sich seit Jahrzehnten mit Lösungen in den Bereichen Tem­peraturregelung, Klimatisierung und Steuerung im Smart Home beschäftigen. Man will den Nutzern vor allem Komfort bieten und nebenbei Energie sparen.

In ihrer Infografik kann man ganz einfach sein Alter eingeben und schon bekommt man eine schöne Übersicht darüber, welche innovativen Technologien in den nächsten Jahren kommen werden. Von künstlicher Intelligenz in Gebäuden bis hin zu essenliefernde Drohnen ist alles dabei. Probiert es doch einfach mal selber aus!

via: EBERLE Controls