Erst vor wenigen Tagen habe ich euch von Facebooks Idee der Internet-Drohnen erzählt, die das Unternehmen an verschiedene Orte dieser Welt senden möchte. Das Ziel dabei war nicht, eine funktionierende Internetverbindung in völlig abgelegene Gebiete zu bringen, sondern bestehende Verbindungen auf 2G-Ebene zu erweitern. Nun offenbart auch Amazon Pläne, in denen das Unternehmen von 3.236 Satelliten spricht, die in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht werden sollen, um Orte auf der ganzen Welt mit Internet zu versorgen.