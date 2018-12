Internetausfall in Seoul: “Es war wie eine moderne Dystopie”

Düstere Dystopien kennen wir aus Bücher und Serien wie “Black Mirror”. Eine moderne Dystopie hat sich zuletzt in Seoul ereignet: Ein Feuer in einem Kabeltunnel hat Hunderttausende Internetanschlüsse lahmgelegt. So kam es zu massiven Ausfällen beim Telecomkonzern KT und viele Nutzer wurden komplett vom Internet abgeschnitten. Der Vorfall kann als Paradebeispiel für die Risiken in einer digitalen Gesellschaft herangezogen werden.

Der Kabelbrand, der sich am letzten Wochenende durch den Tunnel fraß, war riesig und es waren mehr als 200 Feuerwehrleute nötig, um das Feuer nach mehr als zehn Stunden in den Griff zu bekommen. In der Nacht waren von dem Ausfall über 210.000 Haushalte betroffen sowie viele weitere Anschlüsse. Am nächsten Morgen war der Spuk dann auch fast schon wieder vorbei, denn dann waren 60 Prozent der Mobilfunkverbindungen und 70 Prozent der Internetanschlüsse wieder funktionsfähig. Die volle Wiederherstellung könnte allerdings eine Woche dauern.

Internetausfall – das kennt wohl jeder mal. Man fühlt sich sofort ins 18. Jahrhundert zurückgebeamt, wenn Netflix oder Steam gerade einfach nicht abrufbar sind. Doch in Seoul hatte das Feuer teilweise ernsthafte Auswirkungen. Da dort alles in einem zentralisierten System vernetzt ist, war beispielsweise der Polizeinotruf in den Dienststellen vor Ort nicht funktionsfähig. Bis heute ist man nicht sicher, ob dringende Notrufe verloren gingen.

Das gleiche Spiel in Krankenhäusern: In der Klinik im betroffenen Stadtviertel Seodaemun konnte Personal nicht kontaktiert werden, da die Telefone mit Verträgen von KT laufen. Händler in der Innenstadt hatten während des Ausfalls Probleme mit Kreditkartenzahlungen und Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras und Fingerabdrucksensoren gaben den Geist auf.

In den Einkaufsläden lief keine Musik, da die gängigen Streaming-Dienste nicht erreicht werden konnten und auch Navigations-Apps versagten ihren Dienst – Menschen irrten herum und mussten ihre Ziele selbst suchen. Das wurde natürlich auch den Lieferdiensten zum Verhängnis, denn die konnten die passende Adresse nicht mehr finden und vor den Münztelefonen bildeten sich lange Schlangen, da jeder natürlich seine Angehörigen anrufen wollte.

Die meisten Kunden von KT waren während des Vorfalls total ahnungslos, da die Kurznachrichten mit Informationen nur die Kunden anderer Provider erreichten. “Es war wie eine moderne Dystopie”, zitiert die Korea Times einen Betroffenen.

via: heise