Internxt: Die Idee eines dezentralen Internets

Versucht man Internxt in wenigen Worten zu beschreiben, dann könnte man sagen, dass die Entwickler das Internet umkrempeln wollen. Momentan ist dieses so organisiert, dass Webseiten, Dateien und Apps in der Regel zentralisiert auf Servern gehostet werden. Diese befinden sich meist im Besitz von Unternehmen unter staatlicher Zuständigkeit.

Dieser Umstand bringt das erste Problem mit sich: Die Privatsphäre und der Datenschutz. Wir können momentan nur vermuten, wie Unternehmen unsere privaten Daten verwerten. Aus solchen Informationen entsteht beispielsweise das Online-Marketing. Doch was würde passieren, wenn wir das Internet dezentralisieren würden? Alle Inhalte, Dateien, persönliche Daten würden aufgeteilt und auf verschiedenen Servern verschlüsselt werden.

Mit Internxt würden also neue Regeln das Spiel namens Internet bestimmen. Die Entwickler wollen nämlich versuchen, wieder den Nutzern das Zepter in die Hand zu geben. Das Internet würde also Leuten und nicht Konzernen gehören, denn die Server und Dateistücke würden von Personen gehostet werden. Diese sollen obendrein von Internxt dafür bezahlt werden, und zwar mit der eigenen Kryptowährung von ihnen. So hat keiner, nicht mal Internxt, Zugriff auf die Daten, da sie verteilt und verschlüsselt sind.

Nachdem dieses Problem schon mal theoretisch aus der Welt geschafft ist, ist das nächste Stichwort die Sicherheit. Im heutigen Internet ist es üblich, dass alle Dateien als Ganzes auf einem Server gespeichert werden. Hat ein Hacker Zugriff auf diesen Server, kommt er folglich auch an die dort liegenden Daten.

In einem dezentralen Internet, wäre dies nicht der Fall. Wir erinnern uns: Alle Daten sind zerstückelt und verschlüsselt. Selbst, wenn sich ein Hacker also Zugriff auf den Server verschafft hat, ist es ihm unmöglich, die ganze Datei abzurufen.

Die Idee könnte das Internet, wie wir es heute kennen, ganz schön auf den Kopf stellen. Die Technologie hört sich wirklich vielversprechend an und ich glaube, dass das Konzept in naher Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Momentan sitzt ein ganzes Team von Entwicklern daran Internxt Wirklichkeit werden zu lassen und voraussichtlich wird dies schon nächstes Jahr der Fall sein. Wie das Ganze dann genau aussieht, werden wir dann erfahren.

via: ethereumworldnews