Investitionen in Afrikas Tech-Infrastruktur: Hat China schon gewonnen?

China investiert viel in die technologische Infrastruktur Afrikas. Die “Made in China”-Technologie dient heute in mehreren afrikanischen Ländern als Rückgrat der Netzwerkinfrastruktur und viele Menschen wissen das gar nicht. Chinesische Unternehmen wie Huawei, ZTE und China Telecom stehen hinter den Kernsystemen der neuen ICT-Infrastruktur in ganz Afrika. Und bald soll die nächste Generation der Technologie eingeführt werden.

In den letzten zehn Jahren haben sich afrikanische Länder weitgehend an China gewandt, um ihnen beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur zu helfen – wobei einige Länder zunehmend von Peking abhängig sind. Aber das ist nur ein Grund, warum Washingtons Warnungen unbeachtet bleiben. Das Problem ist viel mehr, dass die USA keine Alternativen in petto hat. Die Regierung möchte die Nutzung von Huawei zwar verbieten, sagt aber auch nicht: Hey, hier sind eine Milliarde Dollar, damit ihr ein Alcatel-, Ericsson- oder Cisco-Netzwerk kaufen könnt.

Afrikanische Länder erhielten in der Vergangenheit wenig Unterstützung für die Technologieinfrastruktur von westlichen Regierungen. Man diskutierte zwar immer wieder über die Bedeutung des Internetzugangs für die Entwicklung in diesen Ländern, ohne aber wirklich Hilfe für die digitale Infrastruktur zu leisten.

“Es ist nicht nur China. In Ruanda zum Beispiel war es Südkorea, das den Rollout von 4G Internet im Land wirklich unterstützte, während die westlichen Länder sagten: “Wir halten es nicht für notwendig.” Iginio Gagliardone, Professor an der University of the Witwatersrand in Südafrika

Die westliche Zurückhaltung bei der Unterstützung der afrikanischen Länder, war für China ein gefundenes Fressen. Und woher die Infrastruktur kommt, könnte die Afrikaner nicht weniger interessieren. Dort kostet ein Gigabyte Datenvolumen immerhin etwa 8 Prozent des durchschnittlichen Monatseinkommens. Das ist viel höher als in Amerika und Asien und deshalb interessiert die meisten nur ein Internetzugang zu niedrigeren Preisen.

Experten sind nun aber beunruhigt, dass afrikanische Länder das Internet-Zensurmodell Pekings kopieren könnten. Einen Internetzugang zu schaffen ist eine Sache, die Internetfreiheit beizubehalten, eine ganz andere. Und wie nun eine Umfrage von Freedom House ergibt, ist das Internet in den meisten afrikanischen Länder nicht wirklich frei.

Aber trotz der niedrigen Präsenz westlicher Technologieunternehmen, wollen einige auch langsam den afrikanischen Markt erobern. Google eröffnete kürzlich sein erstes Labor für künstliche Intelligenz in Afrika, während Microsoft in Südafrika seine ersten Rechenzentren auf dem Kontinent eröffnete. Das Spiel um die Unterstützung der afrikanischen Länder ist also noch nicht gelaufen. Fest steht aber, dass China schon einen großen Vorsprung hat.

