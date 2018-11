IO HAWK: E-Scooter Sparrow will raus auf die Straße

Vor einigen Tagen schrieb ich darüber, dass in Deutschland manchmal tatsächlich proaktiv gegen Innovation vorgegangen wird. Festgemacht habe ich das am Beispiel der E-Scooter, die — anders als in anderen Ländern Europas — in Deutschland eben noch nicht regulär am Verkehr teilhaben dürfen. Das angedachte Regelwerk hört sich für mich auch mit ein wenig Abstand immer noch ziemlich krude an, aber es hilft ja nichts: Wenn die Industrie seine Hardware an den Mann und damit auf die Straße bringen will, muss man sich drauf einstellen.

Besonders flott dabei ist das Unternehmen IO HAWK, denn die haben sehr schnell auf die Pläne der Regierung reagiert und heute ein Nachrüst-Kit vorgestellt, welches den E-Scooter “Sparrow” straßentauglich macht.

Das Modell wurde im September vorgestellt und will mit “extra großer Trittfläche, Scheibenbremsen und individuell einstellbarer LED-Unterbodenbeleuchtung” punkten. Seit letztem Monat ist der E-Roller für 549 Euro zu haben, gehört damit also wahrlich nicht zu den teuersten seiner Zunft.

Wie schon in meinem Kommentar zur geplanten Reglementierung vermutet, kommt das jetzt sowohl die Industrie und im Endeffekt natürlich auch uns als Verbraucher teuer zu stehen, dass die Kisten umgerüstet und somit tauglich für die Straße gemacht werden müssen. Das Nachrüst-Kit von IO HAWK wird es nämlich für 179 Euro voraussichtlich ab Dezember zu erwerben geben. Damit wird also quasi nochmal ein Drittel des eigentlichen Preises aufgeschlagen. Der Hersteller möchte uns aber entgegenkommen und uns den Kauf mit einem Gutschein versüßen: Kunden, die bis zum 31. Dezember 2018 einen IO HAWK „Sparrow“ kaufen, erhalten nämlich besagten Gutschein über 70 Euro auf das Upgrade-Kit.

Was beinhaltet das Kit überhaupt? Natürlich alles, was nach derzeitigem Wissensstand nötig ist, damit ihr offiziell auf Radwegen bzw. auf der Straße mit diesen E-Scootern mitrollen dürft. In der Pressemitteilung erklärt der Hersteller:

Selbstverständlich sind die geforderte Lenk- oder Haltestange sowie eine Hupe bereits beim „Sparrow“ vorhanden. Das Kit zum Nachrüsten des „Sparrows“ besteht somit aus einer einfach montierbaren Tritt-Bremse für das Hinterrad, einem Kennzeichenhalter mit Licht, einer zusätzlichen Leuchte, einer Tasche für die Montage am Lenker, Blinker für den Lenker sowie Reflektor-Folien für mehr Sicherheit. Die Blinker lassen sich einfach montieren und per Knopfdruck ein- und ausschalten.

Gutschein sei Dank dürfen “Sparrow”-Besitzer ihr E-Schätzchen also zumindest in diesem Jahr noch relativ preisgünstig nachrüsten. Im nächsten Jahr dürfen wir den E-Scooter dann vermutlich von Haus aus mit den notwendigen Nachrüstungen kaufen können, wobei es spannend zu sehen sein wird, wie viel IO HAWK dann auf den Originalpreis aufschlägt.

Bis dahin muss allerdings erst einmal das endgültige Gesetz abgewartet werden. IO HAWK will dann allerdings umgehend reagieren und seinen Scooter bei Bekanntgabe des Gesetzes umgehend in die Prüfung schicken, um eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) zu erhalten. Damit wird der “Sparrow” dann mit einer Versicherungsplakette versehen werden können und ist dann endlich straßentauglich — passende Fahrerlaubnis des mindestens 15-jährigen Fahrers vorausgesetzt, versteht sich.