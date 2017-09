iOS 11: Brauchst du Exchange, dann solltest du warten

Sehr viele haben es direkt bei der Verfügbarkeit gestern Abend um 19 Uhr unserer Zeit getan: Das Upgrade auf iOS 11. Denn immerhin hat Apple auf der WWDC17 für sein Mobilsystem durchaus interessante Neuerungen versprochen.

Und wieder gab es die Warner und diejenigen, die zur Geduld mahnten. Zum einen die allgemeinen Warnungen: Niemals eine x.0 Version installieren, immer mindestens auf die x.01 oder besser noch die x.1 waren. Aber auch konkrete Warnungen gab es zu iOS 11, unter anderem von Mobilfunkbetreibern:

Zwar gab es bislang keine Antwort auf die Frage nach den „bestimmten Voraussetzungen“, dafür gibt es ein ganz massives Problem mit Verbindungen zu Exchange und anderen Systemen, die ActiveSync einsetzen.

Business-User: Abwarten

Man kann es mögen oder nicht, aber Exchange und das dafür eingeführte ActiveSync-Protokoll sind in verschiedenen Darreichungsformen immer noch weitgehend Standard im Geschäftsumfeld. Zwar ist es nicht immer ein Exchange-Server oder ein Office365-Account, auch Kerio Connect oder Zimbra nutzen dieses Protokoll für mobile Nutzer. Es bietet ja durchaus auch Vorteile für Administratoren, so kann dieser hier festlegen, dass Mobilgeräte bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um sich zu verbinden. Beispielsweise ein Schutz vor dem Entsperren.

Leider will iOS 11 aber derzeit nicht mit mit Exchange und anderen ActiveSync-Servern spielen. Im Falle von Kerio Connect kommt eine Warnung vom Distributor, dann gibt es entsprechende Rückmeldungen von Nutzern im Apple Support-Forum und speziell für die Verbindung zu Zimbra habe ich es selbst erfolglos versucht, eine fehlerfreie Verbindung über iOS 11 herzustellen – mit einem iOS 10 Gerät ist das noch problemlos möglich. Apple hat zumindest für das Versandproblem im Zusammenspiel mit Exchange und Outlook.com ein Bugfix-Update angekündigt, das „bald“ kommen soll.

Ob die Nutzung von Outlook für iOS eine Alternative ist, muss jeder selbst entscheiden. Diese App hat zwar die Probleme von iOS 11 und der systemeigenen Mail.app nicht, dafür nutzt Outlook hier Drittserver und speichert teilweise dort auch Zugangsdaten.

Geduld braucht man immer

Auch wer ein Leben frei von Exchange führt und sich immer mutig in vorderster Front auf neue Software-Versionen schmeißt, braucht wie immer Geduld. Da wäre zum einen der Download, der durchaus einige Stunden dauern kann und eine Installation, die dann auch mal etwas dauert. Anfangs war zumindest mein iPhone 6S Plus etwas lahm unterwegs, wurde sehr warm und erreichte neue Spitzenzeiten beim Leeren des Akkus. Nach ein paar Stunden hatte sich das aber gelegt.

Touch ID abschalten

Wie bereits in der Beta entdeckt, schaltet man durch 5-maliges Drücken der Standbytaste Touch ID schnell ab. Dies ist ein Nebeneffekt der Notruf SOS Funktion, die ebenfalls auf diesem Weg aktiviert wird. Das ergibt Sinn und man sollte sich diesen Weg merken – denn wenn man mal in eine Situation kommt, in der man schnell Touch ID abschalten will oder muss, hat man wohl eher keine Zeit mehr Google zu benutzen – das alleine ist Grund genug, dies noch einmal zu erwähnen.

Sollten wir weitere Probleme und vor allem Lösungen für entdeckte Probleme mit iOS entdecken, werden wir diese hier natürlich ergänzen.