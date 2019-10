iPhone 5 und frühere Modelle: Updatet bitte eure Handys, verdammt!

iPhone-Fans dürften sich noch gut daran erinnern, dass Apple bereits im Juli ein paar Bugfix-Updates für ältere Versionen seines Betriebssystems veröffentlicht hat: iOS 10.3.4 und iOS 9.3.6. Dies war notwendig, um ältere iPhones und iPads mit der neusten GPS-Funktionalität zu unterstützen. Das GPS-Netzwerk durchlief damals einen Zeitüberschreitungswechsel. Nun kommt es für das iPhone 5 noch dicker.

Wer sich immer noch an sein in die Jahre gekommenes iPhone 5 klammert, sollte sich zumindest sicher sein, dass es mit der neuesten verfügbaren Software läuft. Es kann nämlich unschöne Folgen haben. Wie 9to5Mac berichtet, fängt Apple nun damit an, iPhone 5-Besitzer mit Warnmeldungen auf ihr veraltetes System aufmerksam zu machen. Sollte man die Benachrichtigung ignorieren, werden essentielle Online-Funktionen, einschließlich E-Mail, Web-Browsing, der Zugang zum App Store und iCloud abgeschaltet.

Das Update muss bis zum 3. November auf iOS 10.3.4 erfolgen. Wer sich bis dahin immer noch weigert, kann sein Handy dann eigentlich nur noch zum Telefonieren benutzen. Wer den Termin verpasst, hat ein Problem. OTA-Updates und ein iCloud-Backup sind dann nicht mehr möglich, da das Handy dann keine Verbindung mehr zum Netzwerk herstellen kann. In diesem Fall muss man auf den PC zurückgreifen und das iOS-System darüber aktualisieren.

Man muss nun unterscheiden. Wer sein Phone 4S, iPad 2, iPad mit Retina Display und das iPad der vierten Generation nicht bis zum 3. November aktualisiert, der bekommt die Auswirkungen des oben beschriebenen GPS-Problems zu spüren. Für das iPhone 5 sind die Folgen viel gravierender. Um auf das Bugfix-Update zu aktualisieren, geht man einfach in die Einstellungen und dann zu Software-Update.

Es gibt nicht viele Menschen, die ihre Software nicht mehr aktuell halten. Apple meint zum Beispiel, dass es nur 9 Prozent aller iOS-User betreffen würde. Sie dümpeln dann noch mit Software vor iOS 12 rum. Viele von ihnen verwenden zudem auch neuere Hardware. Dennoch kommt es nicht oft vor, dass ein Unternehmen seine Nutzer dazu drängen muss, ein Gerät sieben Jahre nach Markteinführung zu aktualisieren.

via: 9to5mac