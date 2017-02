Apple iPhone 7 – Der Lack ist ab

Apple bietet das iPhone 7 mit einer klavierlackschwarzen und einer mattschwarzen Oberfläche an. Das Gehäuse ziert fast alle Werbespots des Unternehmens zu dem Smartphone – und sorgt nun offenbar für Ärger. In den Support-Foren melden sich vermehrt Benutzer, die von einem Abblättern der schwarzen Beschichtung berichten, obwohl sie ihre Geräte mit einer Schutzhülle geschützt hätten. Apple lehnt Gewährleistungsansprüche bisher konsequent ab und will die rein kosmetischen Schäden gemäß der vorliegenden Garantiebedingungen nicht ersetzen.

Bereits im Herbst 2016 gestand Apple offiziell ein, dass das klavierlackschwarze iPhone 7 empfindlich auf Kratzer reagiert und sich nicht dafür eignet, ohne eine entsprechende Schutzhülle in der Hosentasche transportiert zu werden. Bereits nach relativ kurzer Zeit berichteten Benutzer, dass das Finish mit kleinen Mikrokratzern beschädigt ist. Die Beschwerden von Besitzern des iPhone 7 in der mattschwarzen Variante sind ein anderes Kaliber. Die Farbschicht soll sich regelrecht ablösen bzw. abbröckeln.