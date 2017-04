Auf der Hannover Messe 2017 wird oft in die Zukunft der Industrie geblickt – manchmal wollen aber auch technische Errungenschaften aus vergangenen Jahrzehnten wieder ausgegraben werden. Das dachte sich wohl auch der Schweizer Entwickler Wim Ouboter und zeigte jetzt die Neuinterpretation der „Knutschkugel“ aus den 1950er Jahren: Die Isetta mit Elektromotor, genannt „Microlino“.

Die Idee war eigentlich als ein reiner Marketinggag des Familienbetriebs Micro Mobility Systems gedacht, welches bereits seit den 90ern hauptsächlich Scooter und Kickboards baut und diese – soweit man das nachvollziehen kann – auch erfunden hat. Das Konzept des „Elektro-Isetta“ kam dann aber überraschend so gut an, dass Micro respektive Ouboter es weiterentwickelten und der Stromer nun tatsächlich in die Serienproduktion gehen wird.

Wie der Klassiker wird auch der Microlino als Zweisitzer mit einer Einstiegstür auf der Vorderseite kommen. Das Konzept hatte den damals von BMW produzierten Vorgänger einen ganz besonderen besonderen Charme verpasst und dank der leichten Bauweise den Spritverbrauch auf niedrigen drei Litern pro 100 Kilometern gehalten.

Der 24 PS starke Elektromotor der neuen Version schafft mit einer Akkuladung zwar nur 120 Kilometer elektrische Reichweite (NEFZ) und bei 90 Stundenkilometern ist Schluss. Aber der Microlino ist eben eher etwas für gemütliche Spazierfahrten und die „Freude am Fahren“ (in der City) gedacht, wie es schließlich auch bei BMW heißt. Solltet ihr trotzdem einmal liegen bleiben, sind die 450 Kilo Gewicht des Microlino auch durchaus ein paar Kilometer schieb- oder abschleppbar ;-).

Dank seiner geringen Baugröße von lediglich 2,4 Metern Länge kann man mit dem Microlino auch quer parken, wie mit einem Elektro-Smart. Der Ein- und Ausstieg ist dann übrigens dank der „Vordertür“ deutlich praktischer, da ihr so direkt auf den Bürgersteig treten könnt.

Der Microlino wird rund 12.000 Euro kosten und kann laut Hersteller in vier Stunden an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Das Henne-Ei-Problem der Verfügbarkeit von Ladestationen sowie die Installation zu Hause fallen also damit mehr oder weniger weg, womit angesichts der begrenzten Reichweite zumindest ein elementares Problem der Elektromobilität gelöst wäre.

Einen überschaubaren Kofferraum gibt es übrigens auch, außerdem kommt der Microlino mit einer Art Schiebedach aus Stoff, das die Elektrokugel zum Cabrio macht. Insgesamt handelt es sich bei dem Stromer vermutlich um das drolligste und charmanteste Elektrokonzept des Jahres 2017, was sich auch auf der Website wiederspiegelt. Dort werden „mehr Blicke als bei einem Ferrari“ versprochen, was vermutlich sogar stimmt.

Wer scharf ist auf Nostalgie, die mit moderner Technik gepaart ist, kann sich bereits sein Modell vorbestellen, wird sich aber bis zur tatsächlichen Auslieferung wohl noch etwas gedulden müssen. Schon vor der Hannover Messe seien bereits mehr als 2.900 Vorbestellungen eingegangen, bis zum Jahresende rechnet Ouboter mit insgesamt 5.000 Kaufinteressenten. Die Produktion läuft dann 2018 an.